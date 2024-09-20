У поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ запрацював безкоштовний Wi-Fi: як до нього під'єднатися
"Укрзалізниця" запустила Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+.
Про це повідомили у компанії.
Відтепер 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ обладнані системами доступу до Інтернету.
Як під'єднатися:
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під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test
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після доєднання до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку
- користуйтеся безкоштовними 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с
Додається, що поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.
Опубліковано: 20 вересня 2024
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