У поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ запрацював безкоштовний Wi-Fi: як до нього під'єднатися

"Укрзалізниця" запустила Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+.

Про це повідомили у компанії.

Відтепер 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ обладнані системами доступу до Інтернету.

Як під'єднатися:

під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test

після доєднання до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку

користуйтеся безкоштовними 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с

Додається, що поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.