У поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+ запрацював безкоштовний Wi-Fi: як до нього під'єднатися

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Валерія Гуржий
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"Укрзалізниця" запустила Wi-Fi у поїздах Інтерсіті та Інтерсіті+.

Про це повідомили у компанії.

Відтепер 10 поїздів Hyundai, 2 поїзди Skoda, 2 поїзди Тарпан та 2 поїзди з вагонами МПЛТ обладнані системами доступу до Інтернету.

Як під'єднатися:

  • під час подорожі увімкніть Wi-Fi на своєму пристрої та оберіть мережу під назвою WiFi test

  • після доєднання до мережі на вашому пристрої відкриється сторінка бортового порталу portal.uz.com.ua з базовою інформацією про подорож, електронним меню та можливістю залишити відгук про поїздку

  • користуйтеся безкоштовними 1 Гб трафіку на швидкості 10 Мб/с

Додається, що поки триває дослідна експлуатація, доступ до Wi-Fi залишатиметься безкоштовним для пасажирів.

Будете користуватися безкоштовним Wi-Fi у поїздах?
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Опубліковано: 20 вересня 2024
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