На Житомирщині громада намагається зупинити руйнування 145-річної садиби: що про неї відомо

У селі Яроповичі Андрушівської громади розташована покинута садиба із 145-річним дерев'яним будинком та старим парком у 6 гектарів. Жителі громади спільно з волонтерами громадської організації "Олександріївська скрижаль" планують зупинити руйнування дерев'яного маєтку Габріеля Єнні.

Про це пише "Суспільне".

За словами члена організації "Олександріївська скрижаль" Ігоря Довбиша, на Житомирщині збереглося дуже мало старовинних дерев'яних маєтків.

Сам будинок побудований у 1878 році, його архітектор, на жаль, невідомий. Будинок був зведений на місці ще давнішого будинку швейцарським купцем Габріелем Єнні. Близько 30 років цей маєток був у власності Єнні. Після Єнні власником став граф Собанський — цукровий магнат з Подільської губернії. Там було декілька управителів, останній з яких — це Здіслав Бенський, який виїхав у 1917 році, напередодні більшовицької революції. Маєток був конфіскований у власника і націоналізований, тут розташувалася школа.

Місцевий краєзнавець Анатолій Дроздюк розповідає, що маєток налічує 20 кімнат. У 1880-х роках тут був водогін, каналізація, телефонний зв'язок і парове опалення. У підвалі стояв паровик, перетворюючи воду в пару. Ця пара по трубах, які були підведені до кожної кімнати, через підвальне приміщення доходила до кожної кімнати. Коли пара піднімалася вверх, відкривалися люки і тепле повітря піднімалося в кожну кімнату. Завдяки цьому в будинку було тепло.

У деяких кімнатах на стелях і стінах збереглися розписи, а на підлозі — керамічна плитка. Ігор Довбиш пояснює, що маєток руйнується ззовні і зсередини, тому волонтери разом із місцевими жителями намагаються зберегти його. Зараз замінюють дерев'яні сходи та колони.

"Точна копія такої колони буде коштувати до 30 тисяч гривень, а їх треба 6, тобто це 180 тисяч гривень треба лише на колони", — зауважив Ігор Довбиш.

Відомо, що цей будинок побудований із ялиці — гарного матеріалу. У місцевому лісі не спускали із деревини живицю, а живою її зрізали і будували. Цю деревину шашель не їсть, тому що в ній живиця. Збереглися і стіни, і покрівля, і крокви на горищі в дуже гарному стані

Як розповів староста Яроповичів Олександр Бойко, до 2008 року у приміщенні маєтку була школа, у якій навчалося 200 учнів.

Фото: Суспільне