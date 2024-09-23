На Житомирщині громада намагається зупинити руйнування 145-річної садиби: що про неї відомо

148
Валерія Гуржий
share share

У селі Яроповичі Андрушівської громади розташована покинута садиба із 145-річним дерев'яним будинком та старим парком у 6 гектарів. Жителі громади спільно з волонтерами громадської організації "Олександріївська скрижаль" планують зупинити руйнування дерев'яного маєтку Габріеля Єнні.

Про це пише "Суспільне".

За словами члена організації "Олександріївська скрижаль" Ігоря Довбиша, на Житомирщині збереглося дуже мало старовинних дерев'яних маєтків.

Сам будинок побудований у 1878 році, його архітектор, на жаль, невідомий. Будинок був зведений на місці ще давнішого будинку швейцарським купцем Габріелем Єнні. Близько 30 років цей маєток був у власності Єнні. Після Єнні власником став граф Собанський — цукровий магнат з Подільської губернії. Там було декілька управителів, останній з яких — це Здіслав Бенський, який виїхав у 1917 році, напередодні більшовицької революції. Маєток був конфіскований у власника і націоналізований, тут розташувалася школа.

Місцевий краєзнавець Анатолій Дроздюк розповідає, що маєток налічує 20 кімнат. У 1880-х роках тут був водогін, каналізація, телефонний зв'язок і парове опалення. У підвалі стояв паровик, перетворюючи воду в пару. Ця пара по трубах, які були підведені до кожної кімнати, через підвальне приміщення доходила до кожної кімнати. Коли пара піднімалася вверх, відкривалися люки і тепле повітря піднімалося в кожну кімнату. Завдяки цьому в будинку було тепло.

У деяких кімнатах на стелях і стінах збереглися розписи, а на підлозі — керамічна плитка. Ігор Довбиш пояснює, що маєток руйнується ззовні і зсередини, тому волонтери разом із місцевими жителями намагаються зберегти його. Зараз замінюють дерев'яні сходи та колони.

"Точна копія такої колони буде коштувати до 30 тисяч гривень, а їх треба 6, тобто це 180 тисяч гривень треба лише на колони", — зауважив Ігор Довбиш.

Відомо, що цей будинок побудований із ялиці — гарного матеріалу. У місцевому лісі не спускали із деревини живицю, а живою її зрізали і будували. Цю деревину шашель не їсть, тому що в ній живиця. Збереглися і стіни, і покрівля, і крокви на горищі в дуже гарному стані

Як розповів староста Яроповичів Олександр Бойко, до 2008 року у приміщенні маєтку була школа, у якій навчалося 200 учнів.

Фото: Суспільне

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 23 вересня 2024
share share
Україна отримала ще 27 тисяч книжок від британських видавництв: їх передадуть бібліотекам Україна отримала ще 27 тисяч книжок від британських видавництв: їх передадуть бібліотекам Парк вздовж Йорданського озера на Оболоні продовжать ремонтувати: оголошено тендер Парк вздовж Йорданського озера на Оболоні продовжать ремонтувати: оголошено тендер У Пущі-Водиці забудовник розібрав паркан історичної Дачі Брадтмана: що відбувається У Пущі-Водиці забудовник розібрав паркан історичної Дачі Брадтмана: що відбувається Як приготувати майонез: класичний та веганський рецепти від Марко Черветті Як приготувати майонез: класичний та веганський рецепти від Марко Черветті
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.