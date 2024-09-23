Львів увійшов до шорт-листа престижного європейського туристичного конкурсу

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Валерія Гуржий
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Львів увійшов до шорт-листа престижного конкурсу European Capital of Smart Tourism 2025.

Про це повідомили у Львівській міській раді.

Зазначається, що статус EU Smart Tourism у європейських міст свідчить про досягнення у чотирьох категоріях: стійкість, доступність, цифровізація, а також культурна спадщина і креативність.

Такий статус може дати Львову: визнання як лідера розумного та сталого розвитку туризму, участь у мережі європейських міст-лідерів розумного і сталого туризму, а також поява на карті Європи як нового привабливого місця для відвідування, що дозволить збільшити кількість гостей у майбутньому.

Додається, що це вже друга спроба участі у цьому конкурсу. Львів змагатиметься за це звання разом з Брюсселем (Бельгія), Генуєю (Італія), Коньєю (Туреччина), Лахті (Фінляндія), Порту (Португалія) та Турином (Італія). Фінальна презентація та оголошення переможця відбудеться у листопаді в Брюсселі.

Фото: Depositos

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Опубліковано: 23 вересня 2024
конкурс Турист Львів
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