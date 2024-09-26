Глемпінги України: найкращі місця для осіннього відпочинку на природі

Глемпінги в Україні — це чудовий варіант для тих, хто хоче відпочити в наметі на природі з комфортом.

Глемпінг — це прозорий намет зі зручностями, де можна насолоджуватися природою, не відмовляючись від зручностей, як у готелі. Наразі вони стають дедалі популярнішими в Україні. Цей формат відпочинку походить від слів “гламур” і “кемпінг” та поєднує всі необхідні зручності з атмосферою кемпінгу серед мальовничих краєвидів.

Від глемпінгів у Київській області до купольних будиночків у Карпатах — наша добірка пропонує варіанти відпочинку на осінь на будь-який смак.

Що таке глемпінг і чому він стає популярним

Glamping — це новий формат відпочинку, який поєднує природу та комфорт. На відміну від традиційного відпочинку в наметі, глемпінг пропонує всі зручності, що зазвичай асоціюються з готелями, як-от зручні ліжка з білизною, рушниками, електрика, холодильник, кондиціонер, власний душ і туалет. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче відпочити на свіжому повітрі, але без зайвих клопотів.

Пандемія COVID-19 також підвищила інтерес до глемпінгу, оскільки люди почали шукати безпечніші та більш ізольовані місця для відпочинку.

Переваги глемпінгу для туристів

Комфортний відпочинок: на відміну від традиційного кемпінгу, тут є все необхідне для комфорту.

Унікальні локації: глемпінги часто розташовані в мальовничих місцях — від узбережжя Чорного моря до вершин Карпат.

Екологічна складова: багато глемпінгів впроваджують екологічні практики, наприклад, використовують сонячні панелі для підігріву води, сортують відходи й мінімізують вплив на природу, що приваблює екологічно свідомих туристів.

Глемпінг “Затишшя”: комфортний відпочинок під Києвом на природі

Шукаєте глемпінг під Києвом для спокійного відпочинку на природі? “Затишшя” — ідеальне рішення для тих, хто бажає насолодитися комфортом серед мальовничої природи. Він розташований у селі Березівка на території комплексу Home Resort поблизу змішаного лісу — березового гаю і соснового бору.

На території 4 озера та безліч розважальних послуг.

У “Затишші” пропонують глемпи “Стандарт”, “Стандарт плюс” і “Комфорт” кількох розмірів — 28 кв.м. і 10 кв. м. Під час бронювання глемпу можна додати опцію сніданків. Їх подають з 10:00 до 12:00.

До послуг гостей — тераса, мангальна зона, гамак, затишна територія з виходом до озера, а також можливість займатися активностями просто на природі.

Адреса: Київська область, c. Березівка, вул. Берлінська, 19

Вартість: від 1500 грн/доба

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Ранчо-глемпiнг “Едельвейс”: на висоті 420 метрів над рівнем моря

Глемпінг “Едельвейс” розташований недалеко від Національного парку “Сколівські Бескиди” на висоті 420 метрів над рівнем моря. Це чудовий варіант для тих, хто бажає відчути комфортний відпочинок на природі та насолодитися красою Карпат, водночас не жертвуючи зручностями.

Гостям пропонують 12 просторих геодезичних куполів, що мають площу від 28 до 36 кв. м. Кожен купол оснащений сучасною клімат-системою, яка дозволяє комфортно почуватися в будь-яку пору року. Всередині є мінікухня, санвузол та власна тераса з мангалом.

Також на гостей глемпінгу чекають різноманітні активності: від рафтингу влітку до стрільби з лука, екскурсій, гончарства, музичного пабу й навіть 3D-моделювання. Для любителів екстремального відпочинку доступні екстрим-парк і скеледром. Для поціновувачів релаксу — баня та чан. Також можна замовити доставку обіду чи вечері просто у свій купол.

Адреса: Національний парк “Сколівські Бескиди”, поблизу с. Корчин, Львівська область.

Вартість: від 4200 грн/доба

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Глемпінг у Ясногородці: ночівля в купольних будинках серед страусів

Глемпінг у Ясногородці пропонує особливий досвід відпочинку — ночівлю в купольних будинках посеред мальовничої страусової ферми. Це чудове місце для сімейного чи романтичного вікенду.

У глемпінг-зоні є 10 сучасних наметів, які забезпечені всім необхідним: від меблів та кондиціонера до Wi-Fi і холодильника. До кожного намету додається приватна тераса із садовими меблями, де можна насолоджуватися тишею та природою.

Усі гості глемпінгу мають безкоштовний доступ до басейного комплексу. Для тих, хто любить відпочинок на свіжому повітрі, є лаунж-локація, а також зона для BBQ та можливість розпалити багаття. Мангал і дрова можна привезти із собою або орендувати на місці.

Крім затишку та комфорту, на гостей чекають різноманітні розваги, зокрема відвідування страусової ферми, зоопарку, дегустації вина тощо (оплачуються окремо).

Адреса: Київська область, с. Ясногородка, вул. Підлісна, 32

Вартість: від 2800 грн/доба

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Глемпінг “Мінімаліст”: відпочинок біля Чорного моря з максимальним комфортом

Розташований за 10 кілометрів від Одеси, на березі Чорного моря, цей глемпінг пропонує три купольні будинки з усіма зручностями. Особливістю цього місця є унікальні куполи з панорамними вікнами, що відкривають краєвид на море. У кожному з них є king-size ліжко, камін на дровах, власна кухня та санвузол.

Кожен купол має своє оформлення: від проєктору з екраном для кінопереглядів до посуду для чайної церемонії. Камін на дровах створює теплу атмосферу в будь-яку пору року, а потужна система обігріву та кондиціонування гарантує комфорт у літню спеку та зимовий холод.

Для гостей передбачено сніданки, а для шанувальників активного відпочинку доступні каяки, SUP-борди та килимки для йоги. Також на території є BBQ-зона, а додатково можна скористатися чаном із краєвидом на море або панорамною сауною (послуги оплачуються окремо).

Адреса: Одеська область, с. Нова Дофінівка

Вартість: від 6381 грн/доба

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Глемпінги EcoSpace: біля Київського моря та в Карпатах

EcoSpace Sea розташований на березі Київського моря неподалік від заповідної зони Сухолуччя, усього в 40–50 хвилинах їзди від Києва.

Куполи цього глемпінгу можна використовувати навіть при сильних морозах (до -25°C). Кожен із них має індивідуальний дизайн та концепцію. Їхня площа — 36 або 50 кв.м.

Кожен купол має власну терасу з BBQ-зоною та локації для відпочинку. До того ж на території можна безкоштовно користуватися відкритим басейном. У вартість проживання включені сніданки. За додаткову платню можна замовити їжу в купольному ресторані, відвідати сауну та чан на дровах або взяти в оренду велосипеди.

EcoSpace Ethno — це етноглемпінг, що розташований у самому серці Карпат, у селі Ільці Верховинського району.

З куполів відкриваються краєвиди на Чорногірський хребет. Глемпи теплі і зручні, вони облаштовані в гуцульському стилі. Кожен купол має свої родзинки в інтер’єрі й названий на честь ремесел: вишивка, гончарство, різьбярство, ткацтво й лозоплетіння.

Серед послуг EcoSpace Ethno, які входять у вартість проживання, — сніданки, BBQ-зона і відкритий басейн із підігрівом. Відвідати чан на дровах або холодну куполь можна за окрему плату. Також поруч із глемпінгом є безліч розваг, зокрема можна зайнятися рафтингом, порибалити або покататися на квадроциклах.

Адреси: Київська область, с. Толокунь, вул. Набережна, 31; Івано-Франківська область, Верховина, с. Ільці, Фірас

Вартість: від 7000 грн/ніч (Київське море); від 4000 грн/ніч (Карпати)

Instagram — Київське море; Instagram — Карпати

Глемпінг Hygge Valley на Одещині

Hygge Valley — це відпочинок у глемпінгу біля Чорного моря в скандинавському стилі зі SPA і басейнами.

Глемп у Hygge Valley — це комфортна палатка з усіма зручностями, ліжком, душовою кабіною та санвузлом.

Серед переваг комплексу — море всього в 5 хвилинах від комплексу, два басейни й бар біля них, зелена територія для прогулянок і пікніків, кінотеатр під відкритим небом для вечірнього релаксу.

За окрему плату можна замовити прогулянку на конях, відвідати лазню або покататися на квадроциклах.

Адреса: Одеська область, смт Чорноморське, вул. Морська, 16

Вартість: від 2500 грн/ніч

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Глемпінг “Голубе озеро”: екологічний відпочинок у мальовничій місцині під Вінницею

Глемпінг “Голубе озеро” розташований у селі Могилівка біля мальовничого затопленого кар’єру.

Тут є 10 наметів, кожен із яких обладнаний двоспальним ліжком, холодильником, набором посуду та Wi-Fi. Кожен намет має власну терасу із садовими меблями та BBQ-зоною. Для зручності гостей доступний загальний санітарний модуль із гарячим душем та вбиральнями.

Окрім відпочинку на території глемпінгу, гості можуть вирушити на піші прогулянки, засмагати на пляжі чи відвідати місцеві туристичні об’єкти, як-от старовинні храми та замки в радіусі 8 км. Для тих, хто любить активний відпочинок, доступні сплави по річці Південний Буг.

“Голубе озеро” також відзначається своєю екологічною спрямованістю: тут сортують відходи, використовують сонячні панелі для підігріву води та мінімізують вплив на довкілля.

Адреса: Вінницька область, с. Могилівка

Вартість: від 2200 грн/доба

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На що звертати увагу при виборі глемпінгу

Зручності в наметі

Обираючи відпочинок у глемпінгу, звертайте увагу на намети. Переконайтеся, що вони мають усі необхідні зручності для комфортного проживання: кондиціонер, електрика, холодильник, туалет та душ. Це допоможе вам насолодитися природою в комфортних умовах.

Зручності, що включені у вартість

Дізнайтеся, які послуги входять у вартість, а за що потрібно доплачувати. Наприклад, іноді рушники, білизна, сніданки або користування зоною барбекю можуть бути надані за додаткову плату.

Локації та активності

Обирайте глемпінги, розташовані в мальовничих локаціях, де можна організувати прогулянки або інші активності на свіжому повітрі. Перевірте, чи є поблизу цікаві туристичні місця, природні пам’ятки або можливість зайнятися рафтингом, кінними прогулянками тощо.

Комфорт під час відпочинку

Обирайте глемпінги, які пропонують достатньо зручностей для комфортного відпочинку. Якщо ви плануєте відпочинок у спеку або холод, зверніть увагу на наявність кондиціонера або системи обігріву в наметах.

Екологічність

Якщо для вас важлива екологічність, зверніть увагу на те, чи використовує глемпінг відновлювані джерела енергії, чи є на місці можливість сортувати сміття і як облаштовані природні локації навколо.

Якщо ви шукаєте комфортний відпочинок на природі, розгляньте також будиночки або шале в Карпатах. Вони пропонують усі зручності, як і глемпінги, але з більш традиційним підходом до комфорту. Це чудовий вибір для сімей або компаній друзів.

Глемпінг в Україні — гарна можливість відпочити серед природи з комфортом. По-перше, він пропонує мальовничі локації: від Карпат до узбережжя Чорного моря. Такі місця дозволяють насолоджуватися красою українських краєвидів та відчути єдність із природою. По-друге, це культурний досвід — багато глемпінгів поєднують сучасні зручності з автентичними елементами регіону, що дозволяє зануритися в місцеві традиції.

Крім того, глемпінги здебільшого екологічні: у них використовують відновлювані джерела енергії, мінімізують відходи та дбають про природу. І, звісно ж, однією з головних переваг є комфорт — на відміну від традиційного кемпінгу. Такий відпочинок дає можливість втекти від міської метушні, розслабитися та відновити сили.

Фото: соцмережі глемпінгів