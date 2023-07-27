8 будиночків у Карпатах з чудовим видом на гори

Літній відпочинок неможливий без Карпат, а у наш тривожний та неспокійний час усамітнення та хоча б кілька днів релаксу у горах – на вагу золота.

Розповідаємо про місця, де можна набратися сил у тиші і насолодитися автентикою та колоритом.

Білий Слон

Мережа кемпів у серці Карпат, до якої входять кемп «Білий Слон. Дземброня» на березі річки Чорний Черемош та гірська хатина «Білий Слон. Гаджина» (урочище Підгаджина).

У кемпі – бунгало, коттедж, будиночок, намет. Харчування можна замовити, або готувати самостійно. Також є сауна з басейном та духмяним чаєм, до послуг – інструктори в горах, на воді, на велосипеді.

Гірська хатина – три затишні кімнати на шість осіб з оглядовими балконами, два санвузли з туалетом та душем (цілодобова гаряча вода), кухня, центральне опалення та водопостачання, електрика від сонячної станції.

Колиба – дерев’яна утеплена будівля, одна кімната на 7 місць у формі хостелу (двоповерхові ліжка), міні-кухня, тамбур для речей та спорядження, пічне опалення, кухня-їдальня з терасою.

Поруч – гірський пост Добровільної гірської рятувальної служби. З вікон гірської хатини відкриваються краєвиди на гори Шпиці, Ребра, Бребенескул, хребет Кострича та інші хребти на схід від Чорногори.

Власники організовують активний відпочинок щовихідних: мандрівка на Піп Іван, Угорські скелі, Шпиці, рафтинг на Черемоші, комбіновані програми.

Адреса: “Білий Слон. Дземброня”: Івано-Франківська область, Верховинський район, село Дземброня; “Білий Слон. Гаджина”: Івано-Франківська область, Верховинський район, село Бистрець.

Ціни: Дземброня: котедж (2-4 особи) – від 1750 грн за добу, нижня кімната у котеджі – від 1050 грн за добу, верхня кімната у котеджі – від 700 грн, кімната у будиночку (для 4-х осіб) – від 1270 грн, сімейне бунгало (8-місний будинок) – від 980 грн, бунгало (4-місний будинок) – від 980 грн, проживання у наметі – 220 грн;

Гаджина: гірська хатина (3 кімнати для 6 осіб) – від 450 грн з особи, колиба (кімната на 6 місць) – від 315 грн з особи, проживання у власному

наметі – від 220 грн.

Instagram

Туристичний притулок “Смотрич”

Будинок у горах на полонині, розрахований на 30 осіб. М’які двоповерхові ліжка, велика кухня з усім необхідним, а також з настільними іграми.

Власники закликають своїх гостей забути про повсякденні клопоти, насолодитись пейзажами та відчути карпатський вайб. Зустріти сонечко з горнятком кави на терасі, прогулятись лісом до водоспадів, пообідати справжнім полонинським сиром під звуки дзвіночків десятків корів.

Адреса: Івано-Франківська область, Верховинський район, село Дземброня, Полонина Смотрич.

Ціни: Понеділок-четвер – 450 грн, п’ятниця-неділя – 500 грн за добу. Необхідно мати літній спальник. Додаткові послуги – кемпінг – 100 грн з людини (місце під намет, туалет, літній душ, рукомийник, загальний вігвам).

Instagram

Мала Річка

Кемпінг в Сколівських бескидах (Львівська область). Відпочинок просто неба в комфортний та безпечний спосіб. Може розміщувати 30 наметів загальною площею 700 кв. м, до послуг також:

двомісне шатро – розкішний водонепроникний намет з двоспальним ліжком, журнальним столиком та двома кріслами;

сімейне шатро для 4-х гостей (те саме, плюс розкладні ліжка для дітей);

глемпінг-намет – великий котоновий намет для глемпінгу, ідеальний для трьох дорослих чи сім’ї з двома дітьми.

Пропонують активності: бігові маршрути з десятьма трасами різної складності від 7 до 42 кілометрів, походи до водоспаду Гуркало та на гору Парашку, велосипедна прогулянка до водоспаду Кам’янка, боулдерінг (скалолазання), на території кемпінгу багато різноманітних розваг для дорослих та дітей.

Кемпінг знаходиться неподалік від «туристичних магнітів» регіону: Сколівських бескидів з горою Парашка, водоспадів Гуркало та Кам’янка, історичного заповідника Тустань.

Адреса: Львівська область, Сколівський район, село Корчин.

Ціни: двомісне глемпінг-шатро – 1500 грн за добу, сімейне глемпінг-шатро – 1500 грн за ніч при двохмістному поселенні, власний намет – 200 грн з людини. Мінімальний період перебування – 2 доби, для тих, хто планує відпочивати довше передбачені знижки. Діти до 7 років проживають безкоштовно.

Вартість харчування – сніданок – 150 грн, страва дня – 150 грн.

Прокат велосипедів – 300 грн на добу.

Сайт

Дідова Хатчина

Традиційний будинок з трьома кімнатами і окрема хатина, розташовані на полонині над селом Яворів у Івано-Франківській області. Також – вівчарська стая, простір їжі та сироварня.

Простір без штучних елементів з простими формами та натуральними матеріалами: дерево, глина, льон, вовна, або, як його називають власники “посидок у горах, що оточений лісом і небом”. Вони ж переконують, що тут панує справжність: полонина з отарою овець, вікна, з яких вночі видно зорі, свіжа бринза на столі.

Місцеві ткалі продовжують справу предків, створюючи вручну килими, ліжники, доріжки та пуфи з натуральної вовни у проєкті Ґушка, а вівчарі з полонини щодня по вісім годин випасають дві сотні овець, щоб на столі завжди була свіжа гуцульська бринза.

Усі охочі можуть долучитися до традиційного ремесла і надихнутися працею місцевих мешканців. В окремому просторі шеф-кухар з командою готують страви сучасної локальної кухні, також можна знайти підбірку вин.

Пропонують наступні активності: похід у гори з етнографкою та дослідницею Христиною Буній, лекція від етнографа та колекціонера Богдана Петричука, майстер-класи з різьби по дереву, іконописання на склі та гончарства.

Адреса: Івано-Франківська область, Косівський район, село Яворів.

Ціни: Гайта (для 3 осіб) – 4400-5400 грн за добу, Вішта (для 4 осіб) – 5900-6900 грн за добу, Горище (для 5 осіб) – 7200-8000 за добу, Мала Хатчина (окремий двоповерховий будиночок у долині для 4 осіб) – 7300-8000 грн за добу, Велика Хатчина (три окремі кімнати, дві – для 5 осіб, одна – для 3 осіб) – 19000-22100 грн за добу.

Сайт

Сховок House

Дерев’яний дім у Дземброні на Івано-Франківщині з панорамними вікнами, з яких видніється Говерла.

За словами власників, проєкт свого часу задумували як «халабуду нового рівня». Зараз це будинок, схований на горі, висотою 1070 м, де є все необхідне, аби гарно провести час. Дім має дві спальні кімнати з окремими санвузлами та вид на гори. У кожній ванній кімнаті можна знайти авторську косметику з ароматом гірської хвої.

Їжу можна приготувати самостійно на кухні, там є все необхідне плита, холодильник, мікрохвильовка, кавоварка, гриль. Карпатські страви також можна замовити у сусідів подружжя Василя та Ольги, або ж піти до них в гості та відчути місцевий колорит.

На подвір’ї – відкритий чан з підігрівом та гідромасажем, який входить у вартість. На випадок проблем з інтернетом власники купили Старлінк. Організують безкоштовний трансфер з села Ільці.

Адреса: Івано-Франківська область, Верховинський район, село Дземброня.

Ціни: Вартість будинку за добу становить 7900 грн, мінімальне бронювання – 2 доби.

Instagram

Садиба «Маланка»

Будинок в самому серці Карпат, де ви почуватиметеся, як вдома. Ідеальне місце для сімейного відпочинку.

У садибі 6 кімнат, кожна з яких – автентична, має особливий дизайн, задумку та власну історію. У інтер’єрі закладу ретельно підібрані предмети декору та приділена увага до кожної деталі. Пропонують автентичний сніданок, приготований газдинею, а також персоналізовані обіди та сніданки, зручності для проведення часу на свіжому повітрі, дегустацію вина біля затишного каміну.

Також пропонують:

Екскурсії в селища-перлини Карпат,

піші прогулянки,

шопінг на місцевих автентичних ринках,

дегустацію смаколиків,

перегляд українського кіна,

екстремальні види спорту (рафтинг, фрірайд, джипінг),

їзду верхи.

Адреса: Івано-Франківська область, м. Микуличин, участок Горби 110-б.

Ціни: кімната «Чотири Сезони» (на 2-х осіб) – від 1050 грн за добу, «Серце Карпат» – 1050 грн, «Бабусина кімната» – 1050 грн, «Мисливська кімната» (з власною терасою та видом на гори) від 1150 грн, «Магнолія» – 1250 грн, «Східна кімната» (на третьому поверсі під дахом, оформлена у східному стилі) – 1050 грн.

Instagram

Файна Хата

Гуцульська хата у Ясінях між Буковелем та Драгобратом.

«Десять років будувалася Гуцульська Хата, аби усі мої знайомі та друзі могли приїхати й виспатись у ній», - пишуть на сторінці закладу власники.

Всередині три кімнати (2 кімнати плюс студія), гості відзначають чистоту та затишність, інтер’єр у гуцульському стилі, камін, кухня, наявність усього необхідного, особливого колориту надають ліжники (карпатські вовняні килими). Є сауна.

Адреса: Закарпатська область, смт Ясіня, вул. Першотравнева, 16

Ціни: Апартаменти з каміном та балконом (на першому, або на другому поверсі) – від 1700 грн за добу;

Апартаменти студіо з каміном та балконом – від 2200 грн за добу;

Сауна – 800 грн.

Facebook

Dream Hata

Смарт-хатка на горі у Дземброні на Івано-Франківщині, для 2 або 4 осіб – місце сили та магічної краси. Або як сказали би та іноземних путівниках – nature escape house. Навколо – безкраї гори. Всередині – двоповерхові ліжка, плита на газу, посудомийна машина, необхідний посуд, душ, тепла вода, піч, wi-fi. На подвір’ї – чан з ароматними оліями та Dream-гойдалка. Гостей зустрічає привітний кінь Будулай. На терасі можна влаштовувати гастро-гедонізм.

Одна з обов’язкових опцій – прогулятися на кониках горами.

Власники попереджають, що Дземброня – одне з найсуворіших погодних місць у Карпатах, картинка тут змінюється кожних 15 хвилин. А також, що тут найгірші дороги, майже сафарі, що робить це місце непідступним. У той же час, це безпечне селище, де мешкають ввічливі та виховані люди.

На авто можна доїхати до гори та залишити її на парковці у місцевих мешканців, ціна – 40 грн за ніч. Важливо: заїхати на гору можливо тільки повноприводним позашляховиком.

Трансфер на гору – 700 грн в одну сторону, ще 200 м вгору пішки.