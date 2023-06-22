Відпочити у тиші: 7 глемпінгів недалеко від Києва

Запозичене у британців слово “глемпінг” з’явилося у вжитку трохи більше десятка років тому і поєднує у собі слова “гламурний” та “кемпінг”. Іншими словами – зручності готелю переносяться на природу або у ліс. Так втілюється можливість відпочити з комфортом від роботи та шумного міста.

Розповідаємо, де це можна зробити неподалік Києва цього сезону.

Трендовий камерний кемпінг на території кінної садиби. Відпочинок на природі з готельним комфортом.

На території три затишних глемпи – «Очерет» на 6 місць, «Явір», «Барвінок» – 4 місця.

До послуг відвідувачів: усі необхідні умови для приготування їжі, необхідний мангальний посуд: решітки, шампура, казанок, посуд для сервірування столу, холодильник з морозилкою. У вартість проживання входить набір дрів, усі необхідні розхідники. Є також кейтерінг, стандартне меню надсилається при заселенні.

Власники пропонують: кінні прогулянки, екскурсію до затопленої церкви, велоподорожі, медитацію та йогу, піші прогулянки до цілющого джерела, намет з ортопедичним матрацом. А приватна конюшня Kistruga Stable надає гостям глемпінгу безкоштовну екскурсію, яка дозволить ближче познайомитися з мешканцями конюшні.

Господарі надають свій трансфер, який довезе відпочиваючих з Києва на місце. На локації живе дружній пес Чарлі. А ще власники «Шатра» стверджують, що у них майже немає комарів і пропонують переконатися у цьому.

«У нас немає парканів. Косулі та інші лісові жителі можуть підходити досить близько. Спів пташок вранці буває досить гучний і його ніяк не прикрутити. Немає Інтернету і мобільний зв’язок не стійкий. Тому у нас точно вийде виспатися, насолодитися сходом і заходом Сонця, щирою розмовою біля багаття, прогулянкою босоніж по траві», – кажуть засновники.

Адреса: Київська область, Кагарлицький район, село Уляники, вулиця Джерельна, 78

Ціни:

Глемп на 6 осіб – понеділок-четвер: 3500 грн за добу, п’ятниця-неділя – 4000 грн;

Глемп на 4 особи – понеділок-четвер: 2500 грн за добу, п’ятниця-неділя – 3000 грн. Вихідні бронювання від двох діб.

Двоповерхові намети біля Дніпра у 50 кілометрах від Києва. Місце, де природа поєднується з комфортом.

У кожному глемпі – особиста тераса з видом на Дніпро, міні-кухня, мангальна зона, інші необхідні зручності. З собою можна брати мангальні прилади, або отримати на місці. Так само на місці можна отримати питну воду, вугілля, замовити сніданок та каву. На території є парковка.

Відвідувачам пропонують водні прогулянки (оренда сап-дошок, каяків та човнів), професійна та аматорська риболовля, прокат велосипедів для прогулянки лісом, неподалік – страусина ферма «Кийлівська асканія». Окремо організовують корпоративні заходи.

«Сюди їдуть творчі люди за натхненням, закохані – для освідчення, рибалки – за найбільшою рибою у їхньому житті, а сім’я – за спокійним відпочинком», – кажуть засновники.

Адреса: Київська область, Бориспільський район, село Кийлів, вулиця Набережна, 6-а

Ціни:

«Комфорт 2+2» (24 кв. м) (від 1 до 4 осіб) – понеділок-четвер - 3000 грн, п’ятниця-неділя, святкові дні – 4000 грн;

«Комфорт 4+2» (32 кв. м) (від 1 до 6 осіб) – понеділок-четвер – 4000 грн, п’ятниця-неділя, святкові дні – 5000 грн;

Сучасний комплекс відпочинку з естетичними будинками серед лісу та безконтактним сервісом 24/7.

Тут панує тиша і недоторкана природа. Мінімум штучного ландшафтного дизайну та інфраструктури.

Гостям пропонують: риболовлю у ставку (спорядження можна отримати на місці), гамаки, місця для багаття, сауну та два чани, розташовані біля ставка, дитячий майданчик, велосипеди. На місці можна замовити готові страви з кухні «Уліс». Всі будинки – petsfriendly, тут раді «гостям із хвостиками».

Адреса: Київська область, Вишгородський район, смт Димер, село Дудки, вулиця Радужна.

Ціни:

Будинок на одну спальню (для 2-х гостей) – будні - 3350 грн, вихідні - 5550 (+550 грн разове прибирання);

Будинок на дві спальні (для 4-х гостей) – будні – 3900 грн, вихідні – 6950 грн (+650 грн разове прибирання);

Будинок для двох – будні – 3200 грн, вихідні – 5350 грн (+450 разове прибирання);

Будинок-студія (для 2-х гостей) – будні – 3350 грн, вихідні – 5550 грн (+450 грн разове прибирання)

Новий проєкт від відомого ландшафтного парку.

Свої будиночки у “Добропарку” описують так: стильний функціональний дизайн, внутрішній комфорт, забезпечений сучасними зручностями, чарівне місце розташування з неймовірним краєвидом на озеро.

Кажуть: чудова можливість зустріти схід сонця серед квітів (конкретно зараз – серед лаванди та троянд).

Адреса: Київська область, Макарівський район, село Мотижин (29 кілометр Житомирської траси).

Ціни:

Чотирьохмісний двоповерховий будинок 22 кв. м – у вихідні – 3500 грн, будні – 2500 грн

Двомісний будинок 17 кв. м – вихідні – 3500 грн, будні – 2500 грн.

Купольний глемпінг біля Київського моря у 50 км від столиці.

На території комплексу – 8 затишних куполів з комплектом зручностей: басейн, чан, сауна, краєвид на Київське море.

У кожному куполі – спальна зона, зона для відпочинку, міні-кухня, обідня зона, ванна кімната з усім необхідним, відкрита тераса із зоною для відпочинку, барбекю, відкритий басейн із підігрівом (користування включене у вартість відпочинку), шезлонги, парасольки та гамаки. Також працює сауна на дровах із кімнатою для відпочинку (вартість – 1000 грн за годину), чан під відкритим небом (1000 грн за годину). У деяких куполах є джакузі.

Також тут є івент-купол зі рецепцією та зоною для відпочинку. У вартість послуг включені сніданки на вибір. Можна орендувати велосипед (100 грн година).

Адреса: Київська область, Вишгородський район, село Толокунь.

Ціни:

Куполи 36 кв. м – понеділок-четвер – 5000 грн за добу, п’ятниця-неділя – 7000 грн за добу;

Куполи 50 кв. м – понеділок-четвер – 6000 грн за добу, п’ятниця-неділя – 8000 грн за добу.

Комфортний еко-готель на березі Київського моря.

13 нових тент-глемпів різної площі та покращеної комплектації з усіма зручностями. Всередині – душ з гарячою водою, барбекю-зона з усім необхідним, міні-кухня з посудом, еко-меблі з натуральних матеріалів.

У кожному глемпі – власна тераса та облаштований майданчик поруч з помешканням. Велика територія для прогулянок, парковка з охороною, лаунж-зона з пуфами (можна привозити з собою кальян), поруч – Київське море.

Часто тут святкують весілля, або відзначають сімейні свята, а також влаштовують фотосесії, квести та тімбілдінги, ретріти.

Адреса: Київська область, Вишгородський район, село Глібівка, локація Event Park.

Ціни:

Comfort Plus (чотирьохмісний глемп) – 3200 грн на добу,

Romantic (двомісний глемп) – 3000 грн на добу,

Family (великий 4-6-місний глемп) – 4000 грн на добу,

Standart (маленький двомісний глемп) – 1400 грн на добу,

Standart Plus (чотиримісний глемп) – 2100 грн на добу.

Ціни вказані за проживання з п’ятницю по неділю, з понеділка по четвер знижка 20%.

Будинок на дереві у лісі у 70 км від Києва.

Унікальна споруда – будинок на дереві, який навіть рухається. В наявності все необхідне: світло, вода, камін та гриль.

Відпочинок для усамітнення та відокремлення від соціуму. Справжній квест, адже бажаючим пропонується знайти на карті будинок серед лісу, за отриманим кодом відкрити двері і далі перебувати у цілковитій самоті, максимально уникаючи будь-кого. «Родзинка» міні-готелю – душ за склом з видом на ліс.

Споруда створена за спеціальною технологією, тому дерево, на якому розміщено отель, не постраждало. Деревину обробляють спеціальною лляною олією – це передає фактуру дерева та ароматизує будинок.

Серед послуг – офуро (чан) у лісі: японська ванна, яка гріє воду від печі на дровах, температура води - +40 градусів (ціна – 2600 грн за 2 години на 2-х осіб, кожна додаткова людина - +500 грн).

Власники стверджують, що найчастіше це місце обирають аби здійснити мрію – пожити на дереві, зробити сюрприз для коханої людини та влаштувати романтичний відпочинок. Також підходить для Днів народження, освідчень у коханні і навіть відпочинку після фронту.

Адреса: Київська область, Макарівський район, село Наливайківка.

Ціни: Спальні місця для 4-х осіб (2 спальні), є можливість розмістити ще 2 особи на розкладному ліжку (+700 грн). Понеділок – четвер – 7900 грн доба, п’ятниця-неділя – 8900 грн доба. Загалом будинок витримує 8 людей за вагою.