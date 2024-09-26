У США вперше відкрилася виставка української художниці Олександри Екстер

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Ірина Маймур
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У США вперше відкрилася виставка української художниці Олександри Екстер.

Про це повідомила адміністрація музею в Instagram.

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська відкрили виставку 24 вересня. Вона має назву "Олександра Екстер: сцена — це світ" і проходить в Українському музеї в Нью-Йорку.

Експозиція, що триватиме з 27 вересня до 19 січня 2025 року, є першою персональною виставкою робіт Олександри Екстер у Північній Америці. Вона представить близько 66 робіт відомої української мисткині, серед яких її ранні абстракції та авангардні театральні дизайни.

Виставка присвячена новаторським дослідженням Екстер, які охоплюють період з 1913 по 1934 роки, підкреслюючи її вагомий внесок у розвиток сучасного мистецтва.

Український музей у Нью-Йорку був заснований у 1976 році Союзом українок Америки на основі колекції народного мистецтва, придбаної від кооперативу "Українське Народне Мистецтво" у Львові ще в 1933 році.

Фото: Український музей в Нью-Йорку

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Опубліковано: 26 вересня 2024
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