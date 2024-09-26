Навпроти Житнього ринку відкрили міське кафе “Шибеник”

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Ірина Маймур
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Навпроти Житнього ринку на Верхньому Валу відкрили нове міське кафе “Шибеник”.

Про це пише The Village Україна.

Як пояснюють у закладі, назва кафе символізує розбишаку, і концепція спрямована на те, щоб гості почувалися комфортно і вільно.

Засновником проєкту є Євген Примачок, який раніше відкрив кав'ярню “Хорив”. Тепер він вирішив запустити заклад із повноцінною кухнею — так з'явився “Шибеник”.

Сніданки тут готують до 17:00, серед них — фрітата та тости з різними начинками. Основне меню включає супи, бульйони, салати, пасти та сендвічі. Алкоголь не подають, натомість пропонують широкий вибір безалкогольних напоїв та кави.

Ціни: італійський сніданок – 275 грн, фрітата сирна – 250 грн, салат із запечених овочів – 220 грн, паста горгонзола – 270 грн, Oycha чай – 60 грн, лимонад із CBD – 120 грн

Адреса: вул. Верхній Вал, 4В

Режим роботи: щодня з 09:00 до 21:00

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Фото: “Шибеник”; Дарина Ярош

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Опубліковано: 26 вересня 2024
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