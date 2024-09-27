На Київщині відкрили хаб для родин військових: які послуги там є
На Київщині відкрили хаб для родин військових.
Про це повідомили в Київській ОВА.
"Хаб для сімей захисників та захисниць України” функціонує на базі Пластового вишкільного центру і створений для підтримки родин військовослужбовців, які стикаються з емоційними труднощами та стресом через війну.
У хабі проводять:
- психологічні консультації;
- арттерапію;
- творчі заняття для дітей;
- тренінги та майстеркласи;
- заходи для соціальної інтеграції.
Родини захисників, волонтерів та всі, хто шукає підтримку в цей складний час, можуть долучитися до активностей хабу, попередньо зареєструвавшись на подію.
Реєстрація доступна за посиланням.
Фото: КОВА
Опубліковано: 27 вересня 2024