На Київщині відкрили хаб для родин військових: які послуги там є

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Ірина Маймур
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На Київщині відкрили хаб для родин військових.

Про це повідомили в Київській ОВА.

"Хаб для сімей захисників та захисниць України” функціонує на базі Пластового вишкільного центру і створений для підтримки родин військовослужбовців, які стикаються з емоційними труднощами та стресом через війну.

У хабі проводять:

  • психологічні консультації;
  • арттерапію;
  • творчі заняття для дітей;
  • тренінги та майстеркласи;
  • заходи для соціальної інтеграції.

Родини захисників, волонтерів та всі, хто шукає підтримку в цей складний час, можуть долучитися до активностей хабу, попередньо зареєструвавшись на подію.

Реєстрація доступна за посиланням.

Фото: КОВА

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Опубліковано: 27 вересня 2024
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