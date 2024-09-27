На Київщині відкрили хаб для родин військових: які послуги там є

На Київщині відкрили хаб для родин військових.

Про це повідомили в Київській ОВА.

"Хаб для сімей захисників та захисниць України” функціонує на базі Пластового вишкільного центру і створений для підтримки родин військовослужбовців, які стикаються з емоційними труднощами та стресом через війну.

У хабі проводять:

психологічні консультації;

арттерапію;

творчі заняття для дітей;

тренінги та майстеркласи;

заходи для соціальної інтеграції.

Родини захисників, волонтерів та всі, хто шукає підтримку в цей складний час, можуть долучитися до активностей хабу, попередньо зареєструвавшись на подію.

Реєстрація доступна за посиланням.

Фото: КОВА