У Львові показали, як змінилася алея у центрі міста після реконструкції: фото

У Львові реконструювали алею, яка пролягає вздовж автентичних мурів костелу св. Лазаря XVII століття і пропонує неймовірний краєвид на вулицю Коперника.

Про це повідомили у Інституті просторового розвитку.

Ще в 2019 році Інститут просторового розвитку взявся за перетворення вузької, занедбаної ділянки на сучасну і затишну вело-пішохідну зону. Сьогодні тут комфортно пересуваються як пішоходи, так і велосипедисти, а продумані архітектурні рішення забезпечують безпеку і зручність для всіх.

Для зручності та відпочинку тут облаштували спеціальні кишені з місцями для сидіння і пандуси для велосипедистів, встановили огорожі та 22 світильники, що додають затишку та освітлюють простір. Щоб зберегти автентичність території, покриття виконували на тих відмітках, що існували.

Через неможливість знизити рівень покриття вхід на алею з обох боків облаштовано сходинками для пішоходів під час зимового зледеніння, а ще пандусами для можливості проїзду велосипедистів, а в місцях підвищеної небезпеки облаштовано тактильні елементи для людей з вадами зору.

Також вздовж алеї влаштовано водовідведення у вигляді лінійної системи лотків, які підключаються до дощеприймальних колодязів. Озеленення території також було важливим у проєкті. Для стабілізації схилу та будівництва підпірної стінки було прийняте непросте рішення – видалити самосіви, їх замінили новими, добре сформованими саджанцями. У межах озеленення висадили 25 дерев – граб, глід і клен татарський, 28 кущів заввишки 1-3 м – скумпія та айва, понад 500 низькорослих чагарників – горизонтальний кизильник, бересклет, різні види ялівцю та інші і більше ніж 200 напівчагарників.

Фото: Інститут просторового розвитку