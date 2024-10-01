"Нова пошта" підвищила ціни на доставку: скільки коштуватиме відправлення посилки

"Нова пошта" підвищила ціни на доставку документів, посилок та вантажів з 1 жовтня.

Про це йдеться на сайті компанії.

Вартість доставки зросте в середньому на 10 гривень, залежно від розміру відправлення: мала, середня або велика посилка.

Водночас компанія скасує комісію за оголошену вартість у разі повернення посилок.

"Нова пошта" пояснює, що підвищення тарифів пов'язане зі зростанням цін на паливо та електроенергію, які становлять значну частку витрат. Крім того, рівень інфляції досяг 8,2%, а споживчі ціни зросли на 7,5%.

З 1 жовтня 2024 року діятимуть такі тарифи:

Документи — 65 грн. У вартість уже входить фірмовий картонний конверт.

Посилки до 30 кг. Можна запакувати безкоштовно відправлення у фірмовий пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг та 4 кг. Під час відправки через поштомат фіксована вартість пакування - 15 грн.

Доставка по місту:

до 2 кг — 60 грн

до 10 кг — 90 грн

до 30 кг — 140 грн

Доставка по Україні:

до 2 кг — 80 грн

до 10 кг — 110 грн

до 30 кг — 160 грн

Вантажі понад 30 кг:

між відділеннями по місту +0,5 грн/кг

між відділеннями по Україні: + 1 грн/кг

"Ми оновлюємо тарифи, щоб продовжувати впроваджувати нові технології та покращувати послуги, забезпечуючи швидку доставку для українців", – зазначили в компанії.

Фото: "Нова пошта"