9 виставок жовтня у Києві, які варто відвідати

У Києві у жовтні проходитиме багато виставок серед яких – роботи лауреатів премії Шевченка з приватних колекцій, на якій можна побачити картини Марії Примаченко, "Розбиті завтрашні дні" про невизначеність майбутнього світу через війну, "На згадку про вас" – виставка військових замальовок художника Олександра Ком’яхова та інші.

Зібрали для вас 9 виставок у Києві, які варто відвідати у жовтні.

Виставка фокусується на проблемі роздробленості та невизначеності майбутнього світу, яка виникла з початком загарбницької війни росії проти України. У рамках заходу відбудеться панельна дискусія та виставка живопису, об’єктів та графіки українських художників Дмитра Євсєєва, Миколи Лукіна та Юрія Пікуля.

У їх роботах є алюзія на нищення сучасної війни в Україні. Їхня сюрреалістична естетика створює враження інопланетних пейзажів. Також у роботах можна спостерігати, як герої переживають моменти трансформації та метафорично набувають нової сутності через смерть і воскресіння.

Ціна: вхід вільний

Де: Dymchuk Gallery, вул. Ярославська, 21

Коли: до 5 листопада з середи по неділю з 12:00 до 19:00

Це перша персональна виставка Євгена Бржечка під назвою "Перенесення", де представлені роботи, починаючи з перших кроків, як от "Ліс зимовим ранком" та, закінчуючи останніми абстрактними картинами "Нелюбов", "Ностальгія" та ін.

Ціна: вхід вільний

Де: Галерея Моді, вул. Мала Житомирська, 17

Коли: з 1 по 13 жовтня з вівторка по неділю з 17:00 до 22:00

Виставка військових замальовок Олександра Ком’яхова об’єднує роботи воєнної тематики, більшість із яких він створив вже будучи у лавах ЗСУ. На експозиції ви побачите близько півсотні графічних робіт, які разом творять репортаж воєнного сьогодення. Швидкі ситуативні начерки – пейзажі війни; деталізовані елементи військового побуту з поясненнями у стилі інструкцій користувачу; зруйновані рашистами будівлі, в яких читається весь трагізм крихкості мирного світу і людського життя.

Найбільше уваги митець приділяє людям – воїнам, світ яких зараз звужений до виразного і чіткого: окопи, бліндажі, камуфляж, зброя, бойове спорядження, виконання бойових завдань, порятунок поранених.

Ціна: вхід вільний

Де: Галерея Моді, вул. Мала Житомирська, 17

Коли: до 26 жовтня з вівторка по суботу з 11:00

Це новий проєкт художниці Тетяни Русецької, що демонструє глибокий діалог між сучасним українським мистецтвом та народною творчістю. Ця експозиція є своєрідним маніфестом мисткині, який підкреслює важливість культурної спадщини як основи для нових художніх експериментів.

Проєкт "Витоки" — це не лише художній жест, але й концептуальне дослідження коренів сучасного мистецтва, його взаємодії з традиціями та символами, що формувалися століттями.

Ціна: від 150 грн

Де: Музей української діаспори, вул. Князів Острозьких, 40Б

Коли: до 27 жовтня з середи по неділю з 11:00 до 18:00

Експозиція акцентує увагу на одному з центральних питань про Голокост: як він став можливим? Відповідальність Адольфа Гітлера та інших нацистів незаперечна, але реалізований Голокост був незліченною кількістю дій інших людей. Яку роль відігравали звичайні люди

На виставці ви зможете побачити фотоматеріали, спогади очевидців переслідування євреїв в різних країнах Європи, історичні відомості щодо політики нацистів, залученості місцевого населення до злочинів проти євреїв як активної, так і "мовчазної".

Ціна: вхід вільний

Де: Виставковий центр НІМЗ "Бабин Яр", вул. Юрія Іллєнка, 46А

Коли: до 31 грудня щодня з 10:00 до 19:00

До експозиції увійшли роботи Марії Примаченко, Анатолія Криволапа, Павла Макова, Віктора Гонтаріва, Феодосія Гуменюка, Івана-Валентина Задорожнього, Андрія Чебикіна, Андрія Бокотея, Любомира Медвідя, Андрія Антонюка, а також майстра художньої кераміки Олександра Ганжі.

Виставковий проєкт демонструє творчість 10 лауреатів Шевченківської премії — найвищої в Україні творчої відзнаки за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва.

Ціна: 130 грн

Де: Національний музей Тараса Шевченка, бульвар Тараса Шевченка, 12

Коли: до 27 жовтня середа-неділя з 10:00 до 18:00

Аліса Гоц — сучасна українська художниця-графік представила серію шовкографій і літографій об’єднаних настроєм, станом і синім кольором.

Blue dance — це спосіб зафіксувати особисті переживання і розгадати їх суть. Зловити момент коли людина повністю віддається пристрасті і виражає себе у танці.

Ціна: вхід вільний

Де: Squat 17b, вул. Терещенківська, 17б

Коли: до 23 жовтня щодня з 11:00

Проєкт "Кола Сільваші" — велика музейна ретроспектива, присвячена творчості та непересічній особистості одного з головних українських митців другої половини ХХ — початку ХХІ століть.

Перша музейна ретроспектива Тіберія Сільваші представляє його практики у розвитку: у різних контекстах, медіа, та з проєктами, що змінювалися або не були реалізовані. Разом із творами Сільваші на пʼятьох поверхах Українського Дому представлені роботи більш ніж 90 авторів.

Експозиція знайомить українського глядача з творчим доробком та непересічною особистістю художника, чия роль в історії сучасного українського мистецтва і сьогодні залишається однією з головних. У рамках виставки відбуватимуться лекції, кураторські екскурсії, перфоманси митців і мисткинь, концерти, читання, публічні дискусії та інші події.

Ціна: 50-100 грн. Квитки

Де: Український дім, вул. Хрещатик, 2

Коли: до 27 жовтня з 11:00

На експозиції будуть представлені роботи номінантів 7-го конкурсу міжнародної премії Future Generation Art Prize, що присуджується раз на два роки і має на меті відкриття та визнання нових імен у світі мистецтва й надання довгострокової підтримки майбутньому поколінню художниць та художників.

Ціна: вхід вільний

Де: РinchukArtCentre, вулиця Басейна, 1, 3-2,

Коли: з 4 жовтня по 19 січня 2025 року з середи по неділю з 12:00 до 21:00

Фото: Суспільне, divoche media, Суспільне Київ, alisa.gots, Юрій Стефаняк