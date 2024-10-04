На фасаді ТЦ "Трипіль", що під Києвом, створять мозаїку, натхненну трипільською культурою

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Валерія Гуржий
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У місті Українка на Київщині розпочався новий мистецький проєкт, який передбачає створення унікальної мозаїки на фасаді торговельного центру "Трипіль".

Про це пише Bazilik media.

Цей проєкт реалізують під кураторством художниці Анастасії Лелюк. Мозаїка не лише прикрасить будівлю, а й сприятиме збереженню культурної спадщини та популяризації монументального мистецтва. Дизайн мозаїки натхнений культурою трипільської цивілізації, що існувала в V-IV тис. до н. е. на території сучасної України.

Ідея мозаїки полягає у прагненні підкреслити важливість збереження монументального мистецтва та спадщини трипільської культури, від якої походить назва торговельного центру. Основою для дизайну мозаїки стали трипільські орнаменти та символи, які відображають історичний зв’язок регіону із цією стародавньою цивілізацією.

Мозаїка на торговельному центрі "Трипіль" складатиметься з двох частин — основного фігуративного панно та менших орнаментальних елементів. Для її створення будуть використані екологічно чисті матеріали: керамогранітна плитка, натуральне каміння та інші стійкі природні ресурси.

Проєкт реалізують за участю художників: Тамари Турлюн, Інги Леві, Ольги Чикало та Олександра Богомаза.

Роботи зі встановлення мозаїки розпочнуться 10 жовтня й триватимуть приблизно два місяці. Наразі завершився перший етап, у межах якого розробляли ескізи, складали бюджет та заготовляли матеріали.

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Опубліковано: 04 жовтня 2024
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