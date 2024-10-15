У Києві відкриється ще одна кондитерська Honey: де і коли
У Києві відкриється ще одна кондитерська Honey.
Заклад запрацює 16 жовтня 2024 року на вулиці Жилянській, 25.
На честь відкриття власники презентували проморолик із Ярославою Магучіх — олімпійською чемпіонкою України зі стрибків у висоту.
У відео Ярослава бачить, що у місті відкрилася нова кондитерська, і, долаючи перешкоди, біжить до закладу, аби першою спробувати його смаколики.
“Новий Honey — у новому місці, з новим концептом і вічними еклерними цінностями”, — йдеться у дописі.
Honey на Жилянській працюватиме щодня з 8:00 до 22:00.
Фото: Honey
Опубліковано: 15 жовтня 2024
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