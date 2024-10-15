У Києві відкриється ще одна кондитерська Honey: де і коли

У Києві відкриється ще одна кондитерська Honey.

Заклад запрацює 16 жовтня 2024 року на вулиці Жилянській, 25.

На честь відкриття власники презентували проморолик із Ярославою Магучіх — олімпійською чемпіонкою України зі стрибків у висоту.

У відео Ярослава бачить, що у місті відкрилася нова кондитерська, і, долаючи перешкоди, біжить до закладу, аби першою спробувати його смаколики.

“Новий Honey — у новому місці, з новим концептом і вічними еклерними цінностями”, — йдеться у дописі.

Honey на Жилянській працюватиме щодня з 8:00 до 22:00.

Фото: Honey