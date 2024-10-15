Дивіться, як на Чернігівщині відновили міст через Десну, зруйнований росіянами

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Ірина Маймур
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На Чернігівщині відновили міст через Десну – один із найбільших інфраструктурних проєктів України.

Про це повідомляє компанія “Автострада”.

Це найкоротший шлях з київської траси до центру міста.

Російські війська зруйнували попередній міст у березні 2022 року під час спроби окупувати область. Перший проїзд було відкрито ще в травні, а зараз доступні обидві смуги для руху.

Перед будівництвом основної конструкції було облаштовано тимчасовий проїзд та проведено масштабні роботи з розчищення дна річки, піднявши уламки попереднього мосту вагою до 400 тонн.

Проєкт нового мосту розробили всього за п’ять місяців, а на його будівництво пішло майже два роки. Будували за системою “design & build”, тобто одночасно проєктували і зводили. Найдовший, 106-метровий прогін над річкою виконали з металу та без опор у воді, використовуючи балки з останньої довоєнної партії металу “Азовсталі”.

Прогони над берегами зробили з монолітного залізобетону, а на виїздах облаштували розв’язки, підземні переходи, велодоріжки та зручності для маломобільних осіб. Поруч із житловими будинками встановили шумозахисні екрани, а на мачтах освітлення – декоративні панно із зображенням історичних пам’яток Чернігова.

Міст оснастили системою моніторингу, яка контролює стан конструкції, та метеостанцією, що фіксує погодні показники, температуру дорожнього покриття та відображає інформацію про ДТП і обмеження руху на табло.

Споруда розрахована на термін експлуатації понад 100 років.

Фото: “Автострада”

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Опубліковано: 15 жовтня 2024
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