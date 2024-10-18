У Києві на виставці представили новий водневий тролейбус

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Валерія Гуржий
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На щорічній виставці присвяченій комунальним сервісам, благоустрою та міському транспорту, ТОВ "Політехносервіс" представив модель тролейбуса, оснащену водневими установками.

Про це пише "Хмарочос".

Компанія виробляє транспорт для міст України. Така ініціатива демонструє прагнення українських виробників впроваджувати передові технології, не дивлячись на те, що водневий транспорт не є дуже поширеним у світі.

Гарним прикладом використання такого транспорту є водневі автобуси Лондона. Так десь чотири роки тому там було запущено 34 водневих автобуси H2.City Gold, які виробляються португальською компанією CaetanoBus та мають запас ходу до 400 км.

Ще одним прикладом, де користуються цим транспортом, є Токіо, де працюють водневі автобуси Toyota Sora, запущені до Олімпійських ігор 2020. Ці автобуси оснащені інноваційними системами безпеки, зокрема утриманням безпечної дистанції та синхронним рухом у колоні з іншими автобусами.

Пасажири можуть зупинити транспорт за допомогою кнопки у разі, якщо водію стане зле. Автобуси можна програмувати на рух за певним маршрутом із зупинками.

Водневі транспортні засоби приводять у рух водневі двигуни, що живляться від струму, отриманого в результаті електрохімічної реакції. Вона виникає, коли водень з'єднується з киснем під високим тиском. Таким чином, на відміну від електромобілів, які використовують енергію з батарей, водневі машини самостійно генерують електрику.

Фото: Антон Шкоднік

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Опубліковано: 18 жовтня 2024
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