Стали відомі переможці сьомої Національної премії "Кіноколо": всього 11 лауреатів
Сьома Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила переможців 2024 року у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" — 17 жовтня 2024 року.
Про це пише "Суспільне Культура".
Переможцями стали:
- Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Сірі бджоли", режисер Дмитро Мойсеєв
- Найкраща режисура – Дмитро Мойсеєв "Сірі бджоли"
- Найкраща акторка – Олена Узлюк, "Уроки толерантності"
- Найкращий актор – Віктор Жданов "Сірі бджоли"
- За досягнення – Ольга Бірзул, книжка "Твоя книга про кіно"
- Найкращий анімаційний фільм – "Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва
- Найкращий короткометражний документальний фільм – "Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський
- Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Додаткові сцени", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук
- Найкращий повнометражний документальний фільм – "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова
- Відкриття року – "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова.
- Найкращий сценарій фільму – Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дар'я Аверченко "Редакція"
Загалом, цього року нагороди вручили в 11 номінаціях: вперше обрали найкращий повнометражний і короткометражний документальні фільми у двох окремих категоріях.
Опубліковано: 18 жовтня 2024
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