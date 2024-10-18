Стали відомі переможці сьомої Національної премії "Кіноколо": всього 11 лауреатів

Сьома Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила переможців 2024 року у день відкриття фестивалю "Київський тиждень критики" — 17 жовтня 2024 року.

Про це пише "Суспільне Культура".

Переможцями стали:

Найкращий повнометражний ігровий фільм – "Сірі бджоли", режисер Дмитро Мойсеєв

Найкраща режисура – Дмитро Мойсеєв "Сірі бджоли"

Найкраща акторка – Олена Узлюк, "Уроки толерантності"

Найкращий актор – Віктор Жданов "Сірі бджоли"

За досягнення – Ольга Бірзул, книжка "Твоя книга про кіно"

Найкращий анімаційний фільм – "Я померла в Ірпені", режисерка Анастасія Фалілеєва

Найкращий короткометражний документальний фільм – "Там, де закінчується Росія", режисер Олексій Радинський

Найкращий короткометражний ігровий фільм – "Додаткові сцени", режисери Роман Хімей, Ярема Малащук

Найкращий повнометражний документальний фільм – "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова

Відкриття року – "Фрагменти льоду", режисерка Марія Стоянова.

Найкращий сценарій фільму – Алла Тютюнник, Роман Бондарчук, Дар'я Аверченко "Редакція"

Загалом, цього року нагороди вручили в 11 номінаціях: вперше обрали найкращий повнометражний і короткометражний документальні фільми у двох окремих категоріях.