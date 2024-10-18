"Спадщина UA" відкрила соціальну кав'ярню на Львівщині, чим ревіталізувала історичну будівлю

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Валерія Гуржий
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У місті Бібрка, що на Львівщині, "Спадщина UA" відкрила маленьку локальну соціальну кав'ярню та крамничку з продуктами місцевих виробників під назвою "Гніздо"

Вона створена ініціативою Heritage.UA як один із інструментів ревіталізації історичної будівлі товариства "Сокіл". Автором ідеї та реставратором приміщення є архітектор, дослідник та краєзнавець Іван Щурко.

Кав’ярня працює щодня з 10:00 до 19:00 при трасі Львів – Івано- Франківськ.

Фото: Спадщина UA

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Опубліковано: 18 жовтня 2024
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