У Сумах почали будувати модульне містечко для ВПО: частина помешкань будуть інклюзивними

У Сумах побудують модульне містечко для внутрішнього переміщених осіб, які втратили свої домівки внаслідок війни або евакуювався з прикордонних територій.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

Проєкт реалізує Товариство Українського Червоного Хреста за фінансової підтримки Шведського Червоного Хреста. Перший етап будівництва коштує 110 мільйонів гривень. Він передбачає закладення комунікацій під цілісний комплекс та зведення перших 2 двоповерхових будинків на 32 одно- та двоповерхових квартир з їх повним облаштуванням.

На нижніх поверхах будинків будуть облаштовані помешкання, адаптовані для потреб маломобільних груп населення, зокрема, для осіб з інвалідністю, людей похилого віку. Крім того, пріоритет у забезпеченні житлом надаватиметься також багатодітним родинам тощо.

Будівництво планується здійснити протягом 3 місяців. Невдовзі тут зможуть оселитися перші 100 осіб.

Загалом проєкт майбутнього містечка складається із 6 будинків для ВПО на 96 квартир та 2 будинків під адміністративні приміщення Сумської обласної організації Товариства Червоного Хреста України. Містечко буде облаштоване власним укриттям. Загальна вартість проєкту 385 млн грн. За позитивними прогнозами його планують звести протягом 1 року.

Фото: Сумська ОВА