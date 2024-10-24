“Укрзалізниця” запускає ще один модернізований поїзд: із пандусами й місцями для людей з інвалідністю

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Ірина Маймур
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“Укрзалізниця” запускає ще один модернізований потяг серії ЕР-9М, повідомляє пресслужба перевізника.

Це вже 33-й електропоїзд, який оновили на підприємстві від початку повномасштабного вторгнення.

Новий електропоїзд курсуватиме на маршрутах Тетерівського напрямку та має низку оновлень для комфорту пасажирів.

Поїзд обладнаний пандусами, інклюзивними вбиральнями, місцями для людей з інвалідністю, навігацією шрифтом Брайля, кріпленнями для велосипедів, а також портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Фото: УЗ

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Опубліковано: 24 жовтня 2024
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