“Укрзалізниця” запускає ще один модернізований поїзд: із пандусами й місцями для людей з інвалідністю
“Укрзалізниця” запускає ще один модернізований потяг серії ЕР-9М, повідомляє пресслужба перевізника.
Це вже 33-й електропоїзд, який оновили на підприємстві від початку повномасштабного вторгнення.
Новий електропоїзд курсуватиме на маршрутах Тетерівського напрямку та має низку оновлень для комфорту пасажирів.
Поїзд обладнаний пандусами, інклюзивними вбиральнями, місцями для людей з інвалідністю, навігацією шрифтом Брайля, кріпленнями для велосипедів, а також портами Type-C та USB для зарядки гаджетів.
Фото: УЗ
Опубліковано: 24 жовтня 2024
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