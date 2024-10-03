“Укрзалізниця” модернізувала ще 4 плацкартних вагони: як саме
“Укрзалізниця” модернізувала ще 4 плацкартних вагони.
Про це повідомила пресслужба перевізника.
Усі роботи виконали в Україні на власних потужностях “Укрзалізниці”.
Що саме зробили:
- оновили інтер’єр, екстер'єрне лакове покриття та всі табло;
- облаштували систему кондиціювання;
- встановили вакуумні туалети;
- додали маркування шрифтом Брайля;
- оновили освітлення та індивідуальне керування ним;
- розмістили біля місць пасажирів стандартні розетки, порти USB та Type-C.
Ці вагони вже укомплектовані новими матрацами та подушками.
Нині вагони з цієї партії вирушать у перший рейс у складі поїзда №7/8 “Київ – Чернівці”. Відтепер він буде повністю укомплектований модернізованими плацкартними вагонами. Вартість проїзду в них залишиться без змін.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення “Укрзалізниця” вже відновила 33 пасажирські вагони, з них 29 – плацкартні.
Фото: УЗ
Опубліковано: 03 жовтня 2024
"Зеленою" гілкою почав їздити вже третій потяг з варшавських вагонів У Києві вже облаштували 9 дощових садків: для чого вони та який вигляд мають “Укрзалізниця” запустила новий модернізований інклюзивний потяг: як він виглядає Бренд "спокусливого одягу" Anoeses відкрив бутік недалеко від Площі Українських Героїв