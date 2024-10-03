“Укрзалізниця” модернізувала ще 4 плацкартних вагони: як саме

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Ірина Маймур
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“Укрзалізниця” модернізувала ще 4 плацкартних вагони.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Усі роботи виконали в Україні на власних потужностях “Укрзалізниці”.

Що саме зробили:

  • оновили інтер’єр, екстер'єрне лакове покриття та всі табло;
  • облаштували систему кондиціювання;
  • встановили вакуумні туалети;
  • додали маркування шрифтом Брайля;
  • оновили освітлення та індивідуальне керування ним;
  • розмістили біля місць пасажирів стандартні розетки, порти USB та Type-C.

Ці вагони вже укомплектовані новими матрацами та подушками.

Нині вагони з цієї партії вирушать у перший рейс у складі поїзда №7/8 “Київ – Чернівці”. Відтепер він буде повністю укомплектований модернізованими плацкартними вагонами. Вартість проїзду в них залишиться без змін.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення “Укрзалізниця” вже відновила 33 пасажирські вагони, з них 29 – плацкартні.

Фото: УЗ

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Опубліковано: 03 жовтня 2024
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