“Укрзалізниця” модернізувала ще 4 плацкартних вагони: як саме

“Укрзалізниця” модернізувала ще 4 плацкартних вагони.

Про це повідомила пресслужба перевізника.

Усі роботи виконали в Україні на власних потужностях “Укрзалізниці”.

Що саме зробили:

оновили інтер’єр, екстер'єрне лакове покриття та всі табло;

облаштували систему кондиціювання;

встановили вакуумні туалети;

додали маркування шрифтом Брайля;

оновили освітлення та індивідуальне керування ним;

розмістили біля місць пасажирів стандартні розетки, порти USB та Type-C.

Ці вагони вже укомплектовані новими матрацами та подушками.

Нині вагони з цієї партії вирушать у перший рейс у складі поїзда №7/8 “Київ – Чернівці”. Відтепер він буде повністю укомплектований модернізованими плацкартними вагонами. Вартість проїзду в них залишиться без змін.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення “Укрзалізниця” вже відновила 33 пасажирські вагони, з них 29 – плацкартні.

Фото: УЗ