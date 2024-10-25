Проєкт від української студії Makhno потрапив до фіналу премії Dezeen Awards 2024 у категорії "Дизайн поверхні".

Про це повідомляють у соцмережах студії.

Проєкт має назву "Стіни, що дихають". Це екопанелі з живої невипаленої глини з натуральними добавками та наповнювачами: льоном, ячменем, кунжутом, липою, кропивою, мелісою, мускусом, кавовою макухою та деревною стружкою. Завдяки складу, панелі мають абсорбуючі, гігроскопічні, екрануючі та рекреаційні властивості й впливи на організм людини.

Проєкт потрапив до списку 59 фіналістів із понад 4100 претендентів з 82 країн.

Переможців Dezeen Awards оголосять 26 листопада на церемонії в церкві Святого Іоанна в Гекні, Лондон.

Dezeen Awards — престижна премія у галузі архітектури та дизайну, яка з 2017 року відзначає найкращі проєкти та студії. Організатором премії виступає видання Dezeen, провідне медіа в сфері архітектури та дизайну.

Фото: Makhno Studio