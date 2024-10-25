У Чехії відкрився перший заклад української мережі Lviv Croissants

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Ірина Маймур
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У Чехії відкрився перший заклад української мережі Lviv Croissants.

Він запрацював у празькому торговельному центрі Palladium, пише “Львів місто натхнення”.

Чехія стала четвертою країною за межами України, де працюють заклади цієї мережі. Франшизу на відкриття придбали українець, що проживає в Чехії, та місцевий підприємець.

“Ми представляємо Україну у світі і відчуваємо за це неабияку відповідальність”, — зазначає співвласник Lviv Croissants Андрій Галицький.

Навчання працівників нового закладу в Празі проводили тренери з України.

Новий заклад площею 173 квадратних метри може прийняти близько 60 гостей.

Меню враховує місцеві гастрономічні традиції та звички, включаючи популярні у чеської авдиторії продукти. В асортименті представлені як ситні круасани з куркою, яловичиною, лососем і свіжими овочами, так і солодкі варіанти з фруктами, ягодами, шоколадом і кремом.

Lviv Croissants активно розвиває свою мережу і планує відкрити нові локації в інших регіонах Чехії.

Фото: “Львів місто натхнення”

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Опубліковано: 25 жовтня 2024
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