Lviv Croissants і Євген Клопотенко створили круасан Борщ

Мережа закладів Lviv Croissants спільно з шеф-кухарем Євгеном Клопотенком створила круасан Борщ. Основою слугує зерновий круасан, а начинкою – свинина в томатно-сливовому соусі з овочами, копченою грушею і сметаною з зеленню та часником. Новинку випустили до Дня українського борщу.

Борщ – це основна перша страва української кухні. У 2022 році за ініціативи Євгена Клопотенка вона була внесена до переліку об’єктів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО як така, що потребує охорони. І метою колаборації Lviv Croissants з відомим ресторатором було ще раз нагадати про важливість збереження культурних цінностей українців.

“Сперечатися з приводу того, який рецепт борщу правильний, немає жодного сенсу, – вважає головний технолог, бренд-шеф мережі Lviv Croissants Олександр Володін. – Борщ як Україна: він різний у кожному регіоні, але завжди цільний і рідний. Це страва, яка, попри безліч варіантів приготування, об’єднує всіх українців. Навіть якщо це борщ у вигляді круасана”

Круасан Борщ – це унікальна страва, у якій традиції української кухні зустрілися з авторським баченням Євгена Клопотенка. Основою слугує зерновий круасан, який вперше з’явився в меню Lviv Croissants, а начинкою – поєднання свинини в томатно-сливовому соусі з овочами, копченою грушею і сметаною з зеленню та часником.

“Круасан Борщ – це не просто експеримент, – говорить Євген Клопотенко. – Це спроба достукатися до серця кожного, хто хоч раз спробував цю незвичайну комбінацію. Коли ми переосмислюємо традиційні страви, ми показуємо світові, що українська кухня не заштампована стереотипами. Вона жива та гнучка. Вона розвивається і дивує. І я дуже хочу, щоб якомога більше людей це відчули – і всередині країни, і за її межами”.

Не всі мають змогу сходити в ресторан “Сто років тому вперед” у Києві і скуштувати борщ із копченою грушею та сливовим лекваром за рецептом Євгена Клопотенка. Але завдяки колаборації шеф-кухаря з мережею Lviv Croissants мільйони українців в усіх регіонах зможуть спробувати круасан зі смаком культового борщу від Клопотенка.