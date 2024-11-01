На Центральному вокзалі відкрили мініскульптуру “Повернення додому”: фото

На Центральному вокзалі відкрили мініскульптуру “Повернення додому” від проєкту "Шукай!".

Про це йдеться на сайті ініціативи.

Інсталяція символізує момент повернення українців, які прибувають на Центральний залізничний вокзал Києва з фронту та з-за кордону.

Мініатюра зображує два поїзди, що прибувають на першу платформу вокзалу, де один із них — із військовими з Краматорська, інший — з українцями, які повертаються додому.

"Колись головним урочистим в'їздом до міста були Золоті ворота. Через них у Київ в'їжджали учасники військових походів, посли країн-друзів. Тепер на себе цю роль перебрали Залізні ворота залізничного вокзалу", — сказала авторка проєкту "Шукай!" Юлія Бевзенко.

У персонажів скульптурки "Повернення додому", є прототипи: військовий зі своєю дружиною, яка приїхала в Краматорськ поїздом, щоб дізнатись із чоловіком стать їхньої майбутньої дитини, хлопчик із загубленою в поїзді, а потім повернутою залізничниками іграшкою та родина з Маріуполя.

Нова мініскульптура знаходиться на Центральному залізничному вокзалі Києва (площа Вокзальна, 1) неподалік лаунжу Visa.

Фото: “Шукай!”; УЗ