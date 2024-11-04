"Пікнік на льоду" та "Позивний для Йова": книги трьох українських письменників вийдуть друком за кордоном

Книжки українських письменників Андрія Куркова, Олександра Михеда, Маркіяна Камиша виходять друком за кордоном.

Про це повідомляє "Читимо".

Йдеться про такі книги:

"Оформляндія" українського письменника та військовослужбовця Маркіяна Камиша вийшла в Греції у видавництві Bakxikon.

"Пікнік на льоду" Куркова стала книжкою 2024 року в межах австрійської програми з популяризації читання "Одне місто. Одна книжка", яку проводять щорічно з 2002 року. Книгу австрійською мовою надрукують накладом у 100.000 примірників та її зможуть безплатно отримати усі охочі у Відні.

Нідерландською вийдуть дві книжки українських письменників — "Самсон і Надія" Андрія Куркова у Бельгії та "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення" Олександра Михеда у Нідерландах. "Самсон і Надія" випустить бельгійське видавництво Borgerhoff & Lamberigts. Наразі вона доступна до передзамовлення у паперовому виданні. "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення" випустить видавництво Walburg Pers,. Їх переклав Тобіас Уолс, а обкладинку створила українська дизайнерка та співзасновниця видавничого проєкту Addenda Press Ярослава Ковальчук.

Всі етапи видання книги "Позивний для Йова. Хроніки вторгнення" координували українська письменниця та директорка видавництва Yakaboo Publishing Юлія Лактіонова та заступниця редактора у видавництві Mazirel Press Мірте Лібрегтс. Книжка у Нідерландах виходить за підтримки програми Translate Ukraine від Українського інституту книги.