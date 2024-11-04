У Львові облаштовано 330 велопарковок: їх можна знати на інтерактивній мапі

У Львові станом на 2024 рік облаштовано 330 місць, які належно облаштовані для паркування велосипедів.

Про це повідомили члени Львівської асоціації велосипедистів.

Більшість з цих локацій має від двох до п'яти стійок, нерідко зустрічаються з понад 10 штук, а також — одиничні. За умови дотримання достатнього інтервалу при монтажі, одна П-подібна конструкція дозволяє закріпити рами двох велосипедів. Найбільше скупчення парковок спостерігається в історичному центрі та навколишніх вулицях.

Однак на площі Коліївщини після реконструкції велостійок не лишилось взагалі, хоч вона є місцем притягання роверистів. Як наслідок, велосипеди часто закріплені до огорожі навколо дерев.

Зазначається, що також парковками облаштовані вулиці, роботи на яких проводились у попередні роки. Прикладами є оновлена ділянка вулиці Богдана Хмельницького, а також вулиці Степана Бандери в районі Політехніки. При цьому на одній з найбільш передових вулиці Пекарській досі не встановлено жодної стійки, оскільки роботи по проєкту не завершені.

До переліку увійшли усі доступні для мешканців парковки, у тому числі встановлені приватними бізнесами. Зокрема, гарний приклад подає одна з українських торгових мереж: кожен магазин має 5 П-подібних стійок з нержавіючої сталі біля входу. Також попит на місця для паркування задовольняє великий приватний університет.

Учасники підрахунку обстежили не всю територію Львова, тому реальна кількість парковок, імовірно, більша, і може сягати 400. Крім того, не враховані конструкції, на які неможливо закріпити раму велосипеда (спосіб "за колесо" підвищує ризик крадіжки), чи є незручними з інших причин. Їх кількість можна оцінити у ще кілька сотень локацій.

Усі виявлені велосипедні парковки нанесли на інтерактивну карту. На ній можна переглянути фото локації, а також додаткові характеристики: кількість стійок, тип, зручність та інші.

Фото: Львівська асоціація велосипедистів