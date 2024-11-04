Кафе-пекарня "Франик" із доступними цілий день сніданками відкрилося біля Площі Українських Героїв

Кафе-пекарня "Франик" відкрилося на Великій Васильківській, 48, що недалеко від Площі Українських Героїв.

У меню є великий вибір сніданків, обідів, вечерь, випічки та десертів. Заклад також пропонує різноманітні напої – лимонади, каву, чай, матчу, а також велику алкогольну карту, де є вино, коктейлі, пиво та інше.

Окрім Києва, заклад "Франик" також є у Харкові, Дніпрі та Полтаві.

Ціни: круасан шоколад-праліне – 174 грн, круасан три молока – 162 грн, сінабон шоколадний – 162 грн, мадлен фісташковий в шоколаді, печиво брауні – 102 грн, профітроль ягідний – 88 грн, марітоццо з шоколадним кремом – 162 грн, яйця Бенедикт з прошутто крудо у рум'яному круасані – 296 грн, сніданок з туецем – 262 грн, зелений омлет з лососем та авокадо – 296 грн, ліниві вареники з чорницею – 234 грн, хумус з креветками – 326 грн, тар-тар з телятини 318 грн, цезар з куркою – 306 грн, гарбузовий крем-суп з креветкою та стратачеллою – 248 грн, паста карбонара – 258 грн, вареники з телятиною – 288 грн, капучино – 74 грн, матча та чай – від 98 грн, лимонади – 118 грн, вино – від 138 грн, алкогольні коктейлі – від 250 грн.

Де: вулиця Велика Васильківська, 48

Графік роботи: 08:00-21:00

Instagram

Фото: "Франик", thekyivlover