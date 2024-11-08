Ресторатор Алекс Купер відкриває шашличну “Баба Ґануш” у Києві.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

Шашлична відкриється на місці першої локації AVI на Великій Васильківській, 24.

Купер зазначив, що концепція нового закладу натхненна його спогадами про дитинство та легендарну шашличну “Тиха поляна” у Татарбунарах.

“Життя коротке, тому я вирішив робити речі, про які завжди мріяв”, — пише ресторатор.

“Баба Ґануш” стане частиною низки його нових проєктів, серед яких вже є ресторан “Татар Бунар” в Одесі та майбутній заклад "Наталка", присвячений матері Купера.

У меню нового ресторану будуть представлені шашлики, манти, шавурма з шашлику, традиційні мезе, вушка та свіжий хліб.

Відкриття закладу заплановане на суботу, 9 листопада.

Фото: Алекс Купер