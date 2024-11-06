У Софіївській Борщагівці відкрили ресторан “І будуть Люди”

В ЖК Sofia Residence у Софіївській Борщагівці запрацював ресторан “І будуть Люди”.

Про це пише The Village Україна.

“Це простір, де оживають українські традиції й відчувається єдність у кожній деталі. Тут етнічні символи й сучасний дизайн створюють гармонію й затишок”, — кажуть у команді.

У закладі можна скуштувати сніданки, закуски, салати, супи, основні страви. Також є піца, пасти й десерти. Серед алкогольних напоїв тут подають вино, пиво, авторські й класичні коктейлі. Також можна замовити чай, каву, какао, лимонади й соки.

Над дизайном ресторану працювало архітектурне бюро “Ікс” BureauX.

У ресторані є окрема дитяча кімната, де можна проводити дні народження, тематичні вечірки й шоу-програми.

Ціни: яйце пашот у томленому вершковому маслі з овочами на йогурті лабне — 210 грн, сирники з карамельним йогуртом і полуничним джемом — 190 грн, хрустка брускета з ніжним паштетом і теплими грибами — 180 грн, салат із лососем й авокадо в медово-гірчичному соусі — 378 грн, борщ із томленими ніжними реберцями — 208 грн, піца “6 сирів” — 340 грн, паста “Альфредо” — 348 грн, котлета із судака з вершковим кремом із зеленого горошка — 220 грн, філе міньйон із горгонзолою, лисичками, печеною картоплею й хрустким пармезаном — 480 грн, фірмовий коктейль “І будуть Люди” — 238 грн, коктейль Clover Club — 248 грн

Адреса: Софіївська Борщагівка, проспект Мартинова, 11

Режим роботи: щодня з 10:00 до 22:00