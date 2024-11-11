Ракету SpaceX-31 запустили у космос в США з проєктом українських школярів на борту

26
Валерія Гуржий
share share

Напочатку листопада з миса Канаверал, що у штаті Флорида, запустили ракету SpaceX-31. На борту був експериментальний зразок школярів зі Львівської області з дослідження мікрогравітації.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Школяри вчасть у Малій академії наук та переможцями всеукраїнського конкурсу шкільних космічних експериментів SSEP — команди Сколівського ЗЗСО І–III ступенів № 2 імені Стефанії Вітрук за підтримки School To Go. А їх експеримент має назву "Одержання гідрогелів біомедичного призначення в умовах мікрогравітації".

SSEP — це унікальна комплексна програма з розвитку наукової та STEAM-освіти, спрямована на виховання нового покоління науковців і винахідників. Зазначається, що переможці й переможниці конкурсу SSEP мають змогу відправити справжні мінілабораторії дослідження мікрогравітації на МКС на космічному кораблі SpaceX Dragon. Це вже втретє, коли проєкт вихованців МАН полетів у космос.

А ви пишаєтеся українськими школярами?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 11 листопада 2024
космос
share share
Кияни вкотре закликають не зупиняти транспорт під час тривог та не закривати Дарницький міст Кияни вкотре закликають не зупиняти транспорт під час тривог та не закривати Дарницький міст У Closer читатимуть лекції з історії України: як долучитися У Closer читатимуть лекції з історії України: як долучитися Київ закупить п’ять нових трамваїв “Татра-Юг”: результати тендеру Київ закупить п’ять нових трамваїв “Татра-Юг”: результати тендеру Дивіться, як за місяць Київ очистили від реклами: демонтували більше 2500 вивісок та банерів Дивіться, як за місяць Київ очистили від реклами: демонтували більше 2500 вивісок та банерів
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.