Ракету SpaceX-31 запустили у космос в США з проєктом українських школярів на борту

Напочатку листопада з миса Канаверал, що у штаті Флорида, запустили ракету SpaceX-31. На борту був експериментальний зразок школярів зі Львівської області з дослідження мікрогравітації.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Школяри вчасть у Малій академії наук та переможцями всеукраїнського конкурсу шкільних космічних експериментів SSEP — команди Сколівського ЗЗСО І–III ступенів № 2 імені Стефанії Вітрук за підтримки School To Go. А їх експеримент має назву "Одержання гідрогелів біомедичного призначення в умовах мікрогравітації".

SSEP — це унікальна комплексна програма з розвитку наукової та STEAM-освіти, спрямована на виховання нового покоління науковців і винахідників. Зазначається, що переможці й переможниці конкурсу SSEP мають змогу відправити справжні мінілабораторії дослідження мікрогравітації на МКС на космічному кораблі SpaceX Dragon. Це вже втретє, коли проєкт вихованців МАН полетів у космос.