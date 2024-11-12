Нові ліси висаджують у Чорнобильській зоні відчуження

У Чорнобильській зоні відчуження почали висаджувати нові ліси. Лише цього року висадили дерева площі 70 га.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

Зазначається, що ці ділянки мають виснажений ґрунт і потребують особливого догляду, оскільки природа не здатна самостійно відновити ці території.

Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу