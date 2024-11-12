Нові ліси висаджують у Чорнобильській зоні відчуження

11
Валерія Гуржий
share share

У Чорнобильській зоні відчуження почали висаджувати нові ліси. Лише цього року висадили дерева площі 70 га.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.

Зазначається, що ці ділянки мають виснажений ґрунт і потребують особливого догляду, оскільки природа не здатна самостійно відновити ці території.

Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 12 листопада 2024
share share
Окуляри доповненої реальності, які показують екологічні наслідки війни в Україні, презентували на кліматичній конференції Окуляри доповненої реальності, які показують екологічні наслідки війни в Україні, презентували на кліматичній конференції На Запоріжжі родина збудувала триповерховий будинок з пляшок з-під шампанського На Запоріжжі родина збудувала триповерховий будинок з пляшок з-під шампанського На місці історичного "Будинку з годинником" у Маріуполі окупанти побудували новобудову з рекламним екраном На місці історичного "Будинку з годинником" у Маріуполі окупанти побудували новобудову з рекламним екраном Львів отримає ще два трамваї зі Швейцарії: коли вони прибудуть до міста Львів отримає ще два трамваї зі Швейцарії: коли вони прибудуть до міста
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.