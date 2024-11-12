Нові ліси висаджують у Чорнобильській зоні відчуження
У Чорнобильській зоні відчуження почали висаджувати нові ліси. Лише цього року висадили дерева площі 70 га.
Про це повідомили у Державній екологічній інспекції Столичного округу.
Зазначається, що ці ділянки мають виснажений ґрунт і потребують особливого догляду, оскільки природа не здатна самостійно відновити ці території.
Фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу
Опубліковано: 12 листопада 2024
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