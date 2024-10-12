В українських Карпатах за 20 років вирубали майже 10% усього лісового покрову

За останні 20 років в українській частині Карпат вирубали 161 тис. га лісу — це майже 10% усього лісового покрову.

Про це йдеться у матеріалі NGL.Media.

80% втрат припадають на лісництва Держлісагентства. Решта вирубаних дерев — комунальні ліси, землі запасу і ліси, підпорядковані безпосередньо міністерствам — Міноборони, Міносвіти чи Мінагрополітики.

Втрати лісу Карпат дорівнюють площі Києва, Харкова, Одеси, Львова, Івано-Франківська і Тернополя разом взятих.

При цьому вирубують найцінніші дерева, які коштують дорого. Так, наприклад, сталося і на території Ясінянського лісомисливського господарства. Принаймні 1500 дерев там вирубали без жодних документів, чим завдали шкоди на 32 млн грн.

Найбільш масштабні нелегальні рубки мають вигляд законних і документи у лісників є, але як вони отримані — інше питання.

”Ми говоримо про такі типи рубок, як санітарні, переформування чи прохідні. Це коли науковці і закони України передбачають певні типи рубок для догляду за лісом, тобто мають благородну мету, але насправді цього дотримуються лише на папері. На практиці з лісу забирають найкращу деревину, щоб отримати найбільше вигоди”, — пояснив засновник ГО ”Лісові ініціативи і суспільство”, координатор проєкту ”Боротьба із незаконними рубками в Україні” Дмитро Карабчук.

Також поширена схема, коли вирубують більше дерев, ніж заплановано, отримуючи додатковий прибуток.

За словами адвоката Олега Сторчоуса, який спеціалізується на подібних злочинах, ув’язнення за нелегальні рубки — радше виняток. Люди, котрі незаконно рубають, не думають про наслідки і не збираються попадатись. Він також додає, що як свідчить практика, правоохоронні органи або не надають належної уваги цієї категорії злочинів, або навіть стають частиною схем нелегальних рубок.

Фото: Наталія Горбань