Знімальний павільйон шоу "МастерШеф" сильно постраждав внаслідок обстрілу Києва – фото

Під час російської атаки на Київ 13 листопада сильних пошкоджень зазнав знімальний майданчик шоу "МастерШеф".

Про це повідомили у команді проєкту.

Зазначається, що попри кошкодження будівлі, ніхто з людей не постраждав. Наразі вся команда проєкту та телеканалу СТБ продовжує працювати над ти, щоб якнайшвидше відновити можливості виробництва та обіцяє, що 15-й сезон "МастерШеф" обов’язково відбудеться.

За час повномасштабної війни телеканалом СТБ в партнерстві з українськими брендами було відзнято чотири нових сезони "МастерШеф", а сам роєкт виробляється з великою увагою до всіх безпекових правил. Ще влітку 2022 року командою були облаштовані два укриття, а сам павільйон забезпечено автономними генераторами. Наразі відбувалася активна підготовка до старту зйомок 15-го сезону.

Фото: "МастерШеф"