Знімальний павільйон шоу "МастерШеф" сильно постраждав внаслідок обстрілу Києва – фото

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Валерія Гуржий
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Під час російської атаки на Київ 13 листопада сильних пошкоджень зазнав знімальний майданчик шоу "МастерШеф".

Про це повідомили у команді проєкту.

Зазначається, що попри кошкодження будівлі, ніхто з людей не постраждав. Наразі вся команда проєкту та телеканалу СТБ продовжує працювати над ти, щоб якнайшвидше відновити можливості виробництва та обіцяє, що 15-й сезон "МастерШеф" обов’язково відбудеться.

За час повномасштабної війни телеканалом СТБ в партнерстві з українськими брендами було відзнято чотири нових сезони "МастерШеф", а сам роєкт виробляється з великою увагою до всіх безпекових правил. Ще влітку 2022 року командою були облаштовані два укриття, а сам павільйон забезпечено автономними генераторами. Наразі відбувалася активна підготовка до старту зйомок 15-го сезону.

Фото: "МастерШеф"

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Опубліковано: 14 листопада 2024
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