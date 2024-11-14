У Бородянці відбудували дев'ятиповерхівку, яку зруйнували росіяни

У Бородянці ввели в експлуатацію дев'ятиповерхівку на вулиці Семашка, яку суттєво зруйнували росіяни напочатку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

У багатоповерхівці на 71 квартиру мешкали майже 200 осіб. Будинок був пошкоджений у березні 2022 року внаслідок постійних обстрілів. Там були вибиті вікна та двері, пошкоджено стіни, плити перекриття, покрівлю та місця загального користування. З ладу було виведено інженерні мережі.

Будівлю капітально відремонтували коштом проєкту UNITED24 трохи більше, ніж за рік. Зокрема, встановили нові плити перекриття та замінили стінові панелі замість зруйнованих, провели локальний ремонт пошкоджених стін.

Крім того, будинок термомодернізували, замінили вікна та двері, провели ремонт місць загального користування, встановили нові ліфти, відновили електропостачання, водопостачання та водовідведення. Також відремонтували 8 квартир, які мали пошкодження. Під час ремонту частина мешканців проживала в будинку, а вже після відновлення до звичного життя змогли повернутися майже 200 людей.

Зазначається, що це вже четвертий будинок, який ввели в експлуатацію. Раніше ввели в експлуатацію 2 багатоповерхівки в Ірпені та одну в Гостомелі. Загалом буде відновлено 18 багатоквартирних будинків та 3 навчальні заклади у Броварському та Вишгородському районах.

Фото: Русла Кравченко