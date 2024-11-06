У Бородянці запустили майданчик для екологічної переробки будівельного сміття

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Ірина Маймур
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У Бородянці запустили майданчик для екологічної переробки будівельного сміття.

Про це повідомляє КОВА.

Спеціальне обладнання для цього надало Японське агентство міжнародного співробітництва JICA. Перед запуском техніку перевірили японські фахівці.

“Це дійсно перший в Україні повноцінний цикл переробки будівельного сміття, згідно з найжорсткішими світовими стандартами. Передбачено все — від азбесто-аналізаторів до систем пилопригнічення, шумоізоляції та генераторів на випадок відсутності електрики. Відпрацьовано підбір і сортування матеріалу для подальшої переробки”, — зазначив перший заступник голови ОДА Микола Бойко.

Прогнозований обсяг відходів руйнувань для оброблення у 2024 році орієнтовно складає 15-20 тисяч тонн. У 2025 році планують переробити понад 50 тисяч тонн відходів. Наразі підприємство розпочало роботу з розчищення місць тимчасового зберігання відходів від руйнувань Макарівської та Бородянської територіальних громад.

Отримана сировина буде використовуватися під час відновлення Київщини. Зокрема для будівництва основи доріг, вироблення будівельної продукції, як наповнювачі для будівельних розчинів чи конструкцій, або для укріплення річкових узбереж.

Загалом в області налічується близько чотирьох тисяч об’єктів, які потребують демонтажу. Будівельне сміття вже зібрали на 33 тимчасових майданчиках.

Фото: Інтерфакс-Україна

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Опубліковано: 06 листопада 2024
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