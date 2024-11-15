Національна академія наук України передала під забудову 116 га державної землі: подробиці

243
Валерія Гуржий
share share

Національна академія наук України, яка є одним із найбільших розпорядників державної власності у вигляді нерухомості та землі, передала приватним забудовникам 116 га державної землі.

Про це повідомили у Держаудитслужби.

Так, сстаном на кінець 2023 року в активах НАНУ перебувало 6893 об’єкти нерухомості, з яких земельних ділянок – 458. Залишкова вартість землі становила 73,2 млрд грн.

Проте, як засвідчив аудит, земельні ділянки використовувалися академією не для розвитку науки, а передавалися під забудову для отримання незначної кількості житла та нежитлових приміщень за інвестиційними угодами.

Така діяльність академії триває вже понад двадцять років, впродовж яких укладено 44 інвестиційні договори. Причому 20 з них укладено у період 2020-2023 років. Таким чином приватним інвесторам було передано понад 130 га землі. Переважна більшість угод – 34 – передбачає забудову 116 га землі у місті Києві, яка в умовах динамічного розвитку ринку нерухомості є найбільш привабливою для забудовників.

Перші інвестиційні угоди з приватними структурами передбачали "обмін" земельних ділянок на принаймні 10% приміщень для науковців від площі об’єктів будівництва. Переважно як квартири для наукових працівників.

Але в подальшому цей відсоток різко скоротився. Наприклад, у 2023 році за окремими договорами НАНУ отримає лише 2% від загальної площі забудови. Тобто державна земля у столиці практично за безцінь передається у приватні руки. Та й ще без досягнення головної мети – забезпечення житлом науковців. Адже багато інвестиційних проєктів досі нереалізовані.

Як показав аудит, житловий фонд НАНУ за 2020-2023 роки поповнився лише на 107 квартир. Водночас як у черзі на отримання службового житла перебували майже 650 осіб.

До того ж відомо, що через 16 років з моменту укладання інвестиційної угоди НАН України ще не отримала 7676,66 кв.м житла або 152 квартири у столичному житловому комплексі "Кришталеві джерела". Хоча, за відкритими статистичними даними на ринку нерухомості, будівництво останньої 6-ї черги завершено ще у ІІІ кварталі 2022 року. Поточна ціна квадратного метру у цьому ЖК складає 48-68 тис. грн.

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 15 листопада 2024
Забудовники
share share
В Україні стартує будівництво соціального житла: пілотний проєкт передбачає 6200 квартир В Україні стартує будівництво соціального житла: пілотний проєкт передбачає 6200 квартир Паркінг та протирадіаційне укриття біля Пейзажної Алеї планують звести на місці незаконних гаражів Паркінг та протирадіаційне укриття біля Пейзажної Алеї планують звести на місці незаконних гаражів Київський крематорій має відшкодувати більше 122 млн гривень через забруднення повітря Київський крематорій має відшкодувати більше 122 млн гривень через забруднення повітря Комфортна Троєщина: Київський архітектор – про переваги життя у віддаленому районі Києва Комфортна Троєщина: Київський архітектор – про переваги життя у віддаленому районі Києва
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.