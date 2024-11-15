Національна академія наук України передала під забудову 116 га державної землі: подробиці

Національна академія наук України, яка є одним із найбільших розпорядників державної власності у вигляді нерухомості та землі, передала приватним забудовникам 116 га державної землі.

Про це повідомили у Держаудитслужби.

Так, сстаном на кінець 2023 року в активах НАНУ перебувало 6893 об’єкти нерухомості, з яких земельних ділянок – 458. Залишкова вартість землі становила 73,2 млрд грн.

Проте, як засвідчив аудит, земельні ділянки використовувалися академією не для розвитку науки, а передавалися під забудову для отримання незначної кількості житла та нежитлових приміщень за інвестиційними угодами.

Така діяльність академії триває вже понад двадцять років, впродовж яких укладено 44 інвестиційні договори. Причому 20 з них укладено у період 2020-2023 років. Таким чином приватним інвесторам було передано понад 130 га землі. Переважна більшість угод – 34 – передбачає забудову 116 га землі у місті Києві, яка в умовах динамічного розвитку ринку нерухомості є найбільш привабливою для забудовників.

Перші інвестиційні угоди з приватними структурами передбачали "обмін" земельних ділянок на принаймні 10% приміщень для науковців від площі об’єктів будівництва. Переважно як квартири для наукових працівників.

Але в подальшому цей відсоток різко скоротився. Наприклад, у 2023 році за окремими договорами НАНУ отримає лише 2% від загальної площі забудови. Тобто державна земля у столиці практично за безцінь передається у приватні руки. Та й ще без досягнення головної мети – забезпечення житлом науковців. Адже багато інвестиційних проєктів досі нереалізовані.

Як показав аудит, житловий фонд НАНУ за 2020-2023 роки поповнився лише на 107 квартир. Водночас як у черзі на отримання службового житла перебували майже 650 осіб.

До того ж відомо, що через 16 років з моменту укладання інвестиційної угоди НАН України ще не отримала 7676,66 кв.м житла або 152 квартири у столичному житловому комплексі "Кришталеві джерела". Хоча, за відкритими статистичними даними на ринку нерухомості, будівництво останньої 6-ї черги завершено ще у ІІІ кварталі 2022 року. Поточна ціна квадратного метру у цьому ЖК складає 48-68 тис. грн.