Українська гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля” побачила світ. Її присвятили військовим

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Ірина Маймур
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Українська гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля” офіційно вийшла. Її присвятили захисникам.

Гру від української студії GSC Game World стала наймасштабнішим проєктом компанії та ще до офіційного запуску очолила топ продажів платформи Steam.

Події в шутері розгортаються у Чорнобильській зоні. Для проходження основної сюжетної лінії знадобиться понад 35 годин.

Гра повністю локалізована українською мовою, і, на відміну від попередніх частин, у ній повністю відсутня російська мова.

Першу частину серії випустили ще у 2007 році, а другу анонсували у 2010-му. Однак реалізувати задум вдалося лише зараз.

Розробники обіцяють підтримувати гру після релізу та оперативно реагувати на будь-які проблеми. У листі до гравців студія наголосила на унікальності проєкту, створеного з урахуванням сучасних технологій та національних особливостей.

Очільник Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров відреагував на вихід гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" та назвав цей кейс зразковим.

"Наші програмісти створюють продукти, які стають світовою попкультурою. Змушують фанатів роками очікувати на запуск і не втрачати інтересу. S.T.A.L.K.E.R. 2 — це топкейс того, як може працювати український технологічний бізнес", — написав він в своєму Telegram-каналі.

Фото: GSC Game World

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Опубліковано: 21 листопада 2024
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