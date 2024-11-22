У Сикстинській капелі та Папських апартаментах запрацювали українські аудіогіди

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Ірина Маймур
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У музеях Ватикану, зокрема Сикстинській капелі та Папських апартаментах, запрацювали вісім українських аудіогідів.

Про це повідомила перша леді Олена Зеленська.

Проєкт реалізували за участі українських артистів. Нові аудіогіди охоплюють вісім екскурсійних маршрутів тривалістю 19 годин. Їх записували в умовах війни — із повітряними тривогами та перебоями зі світлом у Києві.

“Між розповідями про вічні цінності, про художників і мистецтво, артистам та звуковикам доводилося бігти до бомбосховищ. Це страшний контраст, у якому зараз живе Україна. Але ми продовжуємо цей проєкт, щоб підтримати наших співвітчизників за кордоном і дати нашій мові право звучати в світі”, — зазначила Олена Зеленська.

Українські аудіогіди вже доступні в 93 культурних об'єктах у 50 країнах, зокрема в Музеї мистецтва Метрополітен у США.

Фото: Олена Зеленська

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Опубліковано: 22 листопада 2024
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