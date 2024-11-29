На честь Ірини Фаріон перейменували вулицю у Львові

34
Валерія Гуржий
share share

У Львові вулицю Технічну перейменували на честь мовознавиці, громадської та політичної діячки Ірини Фаріон.

Відповідне рішення затвердила Львівська міськрада на пленарному засіданні.

Вулиця розташована у Галицькому районі міста та пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць вулиць Устияновича та Бібліотечної.

В Ірину Фаріон стріляли 19 липня. Жінка померла у лікарні. 22 липня відбулося прощання з мовознавицею, її поховали її на Личаківському кладовищі, на полі № 22. Наприкінці літа на фасаді будинку на вул. Масарика, 3, де проживала Ірина Фаріон, відкрили меморіальну таблицю.

Фото: Прадідівська слава

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 29 листопада 2024
share share
Дивіться 10 найкращих фото української природи за 2024 рік за версією Вікіпедії Дивіться 10 найкращих фото української природи за 2024 рік за версією Вікіпедії Сквер на Академмістечку хочуть відремонтувати за понад 6,5 млн гривень Сквер на Академмістечку хочуть відремонтувати за понад 6,5 млн гривень Двометрову інсталяцію "Ключ Києва" встановлять біля Золотих воріт: яка ідея проєкту Двометрову інсталяцію "Ключ Києва" встановлять біля Золотих воріт: яка ідея проєкту Українське пиво Pravda здобуло дві срібні медалі на European Beer Star 2024 Українське пиво Pravda здобуло дві срібні медалі на European Beer Star 2024
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.