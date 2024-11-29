На честь Ірини Фаріон перейменували вулицю у Львові

У Львові вулицю Технічну перейменували на честь мовознавиці, громадської та політичної діячки Ірини Фаріон.

Відповідне рішення затвердила Львівська міськрада на пленарному засіданні.

Вулиця розташована у Галицькому районі міста та пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць вулиць Устияновича та Бібліотечної.

В Ірину Фаріон стріляли 19 липня. Жінка померла у лікарні. 22 липня відбулося прощання з мовознавицею, її поховали її на Личаківському кладовищі, на полі № 22. Наприкінці літа на фасаді будинку на вул. Масарика, 3, де проживала Ірина Фаріон, відкрили меморіальну таблицю.

Фото: Прадідівська слава