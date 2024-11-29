На честь Ірини Фаріон перейменували вулицю у Львові
У Львові вулицю Технічну перейменували на честь мовознавиці, громадської та політичної діячки Ірини Фаріон.
Відповідне рішення затвердила Львівська міськрада на пленарному засіданні.
Вулиця розташована у Галицькому районі міста та пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць вулиць Устияновича та Бібліотечної.
В Ірину Фаріон стріляли 19 липня. Жінка померла у лікарні. 22 липня відбулося прощання з мовознавицею, її поховали її на Личаківському кладовищі, на полі № 22. Наприкінці літа на фасаді будинку на вул. Масарика, 3, де проживала Ірина Фаріон, відкрили меморіальну таблицю.
Фото: Прадідівська слава
Опубліковано: 29 листопада 2024
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