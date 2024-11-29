Інтерактивний простір "Теплі зв'язки" відкрився у музеї Шевченка: він присвячений емоційній рівновазі

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Валерія Гуржий
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У Національному музеї Тараса Шевченка відкрився унікальний інтерактивний простір "Теплі зв'язки". Цей мистецький проєкт присвячений темам безпеки, емоційної рівноваги та людяності у кризові часи.

Відвідувачі зможуть:

  • дослідити інсталяції, які дарують відчуття затишку та тепла;

  • побачити ілюстровані історії людей, які пережили окупацію або втратили близьких після повномасштабного вторгнення;

  • зануритися у простір м’яких артоб’єктів, велетенської ковдри чи шуби з іграшок;
  • знайти момент тиші та гармонії всередині себе.

Відвідати інтерактив можна з 28 листопада 2024 року по 15 грудня 2024 року. Вхід безкоштовний.

Фото: Національний музей Тараса Шевченка

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Опубліковано: 29 листопада 2024
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