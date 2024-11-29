Інтерактивний простір "Теплі зв'язки" відкрився у музеї Шевченка: він присвячений емоційній рівновазі
У Національному музеї Тараса Шевченка відкрився унікальний інтерактивний простір "Теплі зв'язки". Цей мистецький проєкт присвячений темам безпеки, емоційної рівноваги та людяності у кризові часи.
Відвідувачі зможуть:
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дослідити інсталяції, які дарують відчуття затишку та тепла;
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побачити ілюстровані історії людей, які пережили окупацію або втратили близьких після повномасштабного вторгнення;
- зануритися у простір м’яких артоб’єктів, велетенської ковдри чи шуби з іграшок;
- знайти момент тиші та гармонії всередині себе.
Відвідати інтерактив можна з 28 листопада 2024 року по 15 грудня 2024 року. Вхід безкоштовний.
Фото: Національний музей Тараса Шевченка
Опубліковано: 29 листопада 2024