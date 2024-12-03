Виставку старовинних ялинкових прикрас відкриють у Музеї війни

Виставку “Українська ялинкова прикраса: від ХІХ століття і до сьогодення” відкриють у Музеї війни.

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

На виставці представлять перші ялинкові прикраси ХІХ та початку ХХ століть, іграшки часів Першої світової війни, фігурні скляні прикраси, а також українського святого Миколая з ХІХ – початку ХХ століття. Серед експонатів будуть скляні, ватні, дротові, картонажні та лавсанові іграшки, які ілюструють розвиток української ялинкової традиції.

Окремий розділ прикрасять прикрасам періоду забороненого Різдва. Також на території музею також облаштують різдвяну фотозону.

Під час відкриття 4 грудня о 16:00 гості зможуть взяти участь у кураторській екскурсії від Марини Лукʼянової.

Адреса: Головний корпус Музею війни (монумент “Батьківщина-мати”), вул. Лаврська, 27.

Години роботи: з 6 грудня (вівторок-п'ятниця — з 10:00 до 16:30, субота-неділя — з 10:00 до 17:30)

Фото: Мінкульт