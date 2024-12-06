Українське кобзарство внесли до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО

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Ірина Маймур
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Українське кобзарство визнали всесвітньою нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО.

Про це пише Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

На 19-й сесії міжурядового комітету ЮНЕСКО кобзарсько-лірницьку традицію внесли до списку нематеріальної культурної спадщини людства.

Україна подала заявку до ЮНЕСКО у 2023 році. А в 2022-му кобзарство визнали елементом нематеріальної культурної спадщини України.

Кобзарство — це традиційне мистецтво виконання дум, пісень та інших творів, часто створених самими виконавцями. Співці супроводжують співи грою на кобзі або бандурі, передаючи через музику національну історію, дух і культуру.

Це не перше українське надбання, яке увійшло до культурної спадщини ЮНЕСКО. Раніше такий статус отримала українська писанка, Петриківський розпис, Косівська кераміка та кримськотатарський орнамент "Орьнек".

Фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій

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Опубліковано: 06 грудня 2024
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