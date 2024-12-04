Українську писанку визнали культурним надбанням людства за рішенням ЮНЕСКО.

Про це повідомляє Міністерство культури.

Це досягнення стало результатом спільної заявки України та Естонії.

Робота над номінацією розпочалася ще у 2017 році після зустрічі з українською спільнотою носіїв в Естонії.

Її основу складають три елементи. Два з них включені до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України — “Українська писанка: традиція і мистецтво”, що об’єднує спільноти з усіх областей України, та “Традиція гуцульської писанки”. Ще один елемент — “Українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць” включений до Національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини Естонії.

Українська писанка стала четвертим елементом, який представляє Україну у Репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини людства. Окрім неї, від України там ще є петриківський живопис, косівська мальована кераміка й кримськотатарський орнамент орьнек.

Фото: Міністерство кльтури