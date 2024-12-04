Українську писанку визнали культурним надбанням людства
Українську писанку визнали культурним надбанням людства за рішенням ЮНЕСКО.
Про це повідомляє Міністерство культури.
Це досягнення стало результатом спільної заявки України та Естонії.
Робота над номінацією розпочалася ще у 2017 році після зустрічі з українською спільнотою носіїв в Естонії.
Її основу складають три елементи. Два з них включені до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України — “Українська писанка: традиція і мистецтво”, що об’єднує спільноти з усіх областей України, та “Традиція гуцульської писанки”. Ще один елемент — “Українська писанка, традиція і мистецтво оздоблення Великодніх яєць” включений до Національного списку елементів нематеріальної культурної спадщини Естонії.
Українська писанка стала четвертим елементом, який представляє Україну у Репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини людства. Окрім неї, від України там ще є петриківський живопис, косівська мальована кераміка й кримськотатарський орнамент орьнек.
Фото: Міністерство кльтури