За програмою "єКнига" можна буде отримати гроші вже у грудні: як податися

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Валерія Гуржий
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Вже у грудні можна буде отримати 908 гривень за програмою "єКнига". Вона доступна для громадян, яким у 2024 році виповнилося 18 років.

Про це повідомили у Мінцифрі.

Ці кошти можна витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою.

Як скористатися програмою:

  • встановити застосунок "Дія" на смартфон;
  • обрати послугу "єКнига";
  • перейти за посиланням, відкрити спеціальну віртуальну банківську картку "єКнига" в одному із банків України;
  • подати заявку.

Якщо заявку схвалено, гроші зарахують на картку "єКнига". Використати їх потрібно протягом трьох місяців.

Купувати книги можна лише українською мовою, у книгарнях, які беруть участь у програмі. Список книгарень буде опубліковано на сайтах "Дія" та Українського інституту книги. Оплатити придбання книг карткою "єКнига" можна у безготівковій формі: безконтактно з використанням смартфона (NFC) на терміналі в книгарні або з використанням реквізитів картки "єКнига" на сайті книгарні.

Крім того, через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків чи її законний представник.

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Опубліковано: 06 грудня 2024
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