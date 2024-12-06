За програмою "єКнига" можна буде отримати гроші вже у грудні: як податися

Вже у грудні можна буде отримати 908 гривень за програмою "єКнига". Вона доступна для громадян, яким у 2024 році виповнилося 18 років.

Про це повідомили у Мінцифрі.

Ці кошти можна витратити на паперові, електронні чи аудіокниги українською мовою.

Як скористатися програмою:

встановити застосунок "Дія" на смартфон;

обрати послугу "єКнига";

перейти за посиланням, відкрити спеціальну віртуальну банківську картку "єКнига" в одному із банків України;

подати заявку.

Якщо заявку схвалено, гроші зарахують на картку "єКнига". Використати їх потрібно протягом трьох місяців.

Купувати книги можна лише українською мовою, у книгарнях, які беруть участь у програмі. Список книгарень буде опубліковано на сайтах "Дія" та Українського інституту книги. Оплатити придбання книг карткою "єКнига" можна у безготівковій формі: безконтактно з використанням смартфона (NFC) на терміналі в книгарні або з використанням реквізитів картки "єКнига" на сайті книгарні.

Крім того, через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків чи її законний представник.