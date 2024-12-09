У ТРЦ Gulliver встановили сотні пінгвінів, аби познайомити відвідувачів зі станцією "Академік Вернадський"

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Валерія Гуржий
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6 грудня у ТРЦ Gulliver з'явився справжній осередок Антарктиди. Тут розмістили сотні пінгвінів на різних поверхах комплексу у рамках великої колаборації з Національним антарктичним науковим центром.

У межах партнерства на другому поверсі ТРЦ відкрилася виставка "Україна в Антарктиці: дослідження та незламність", на якій Г-гості комплексу зможуть дізнатися більше про станцію "Академік Вернадський", науково-дослідницьке судно "Ноосфера", українських полярників і полярниць та їхні дослідження, зміну клімату та, звичайно, пінгвінів.

Вхід вільний. Виставка триватиме до 25 грудня.

Також 20 грудня о 18:30 на шостому поверсі ТРЦ запланована окрема лекція про пінгвінів з прямим включенням зі станції "Академік Вернадський" та можливістю побачити цих птахів у реальному часі.

А ви плануєте відвідати інсталяцію у ТРЦ Gulliver?
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Опубліковано: 09 грудня 2024
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