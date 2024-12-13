Критий зимовий скейт-парк відкриють на ВДНГ: що там буде

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Ірина Маймур
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Критий зимовий скейт-парк 14 грудня запрацює на території ВДНГ.

Про це повідомляють на сторінці «Активний парк» в Instagram.

У просторі створили зони для райдерів: шість сходинок, як на Поштовій площі, нову перилу, “книжку”, широкий квотер, нову п’ятиметрову грань на додачу до старого менуал рада. У зимовому скейт-парку будуть дві зони з фанбоксами та флет-зона з тумбами та рейдом.

Менеджер проєкту “Активний парк” Гліб Колмогоров розповів виданню DTF Magazine, що в майбутньому парк хочуть доповнити мобільними елементами.

За його словами, райдери особливо відзначили восьмиметрову стелю та гранітну підлогу, які створюють комфортні умови для катання.

До роботи над парком залучили досвідчених скейтерів, таких як Максим Павленко та Papa Power. Оформленням займалася команда з понад 10 осіб, які працювали протягом тижня, щоб створити сучасний і зручний простір для скейтбордингу.

Парк розташований у першому павільйоні ВДНГ за адресою проспект Академіка Глушкова, 1. Він працюватиме попередньо до 26 січня 2025 року.

Фото: DTF Magazine; The frolicsome Fairy/Unsplash

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Опубліковано: 13 грудня 2024
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