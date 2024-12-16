Megogo запустив власну онлайн книгарню: на сайті вже є більше 10 тисяч книжок

Український медіасервіс Megogo запустив власну онлайн-книгарні Megogo Books.

Про це повідомили у компанії.

На сайті книгарні є понад 10 000 українських книжок від 150 українських видавництв, які зручно шукати, вибирати й замовляти. Також читачі зможуть скористатись оцінками, щоб поділитися своїми думками про книжки.

У Megogo Books ви можете знайти художню літературу, нонфікшн, книжки для дітей, подарункові видання, довідники та видання іноземними мовами.