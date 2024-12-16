Платформу "Повертайся додому" запустили в Україні, щоб заохотити українців вертатися з-за кордону

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Валерія Гуржий
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Громадська організація "Повертайся додому" розробила платформу, яка допоможе українцям біженцям повернутися додому. Адже вона має достовірну й актуальну інформацію з усіх питань, які стосуються повернення в Україну.

Про це повідомили у Міністерстві національної єдності.

Платформа складається із таких розділів:

  • Алгоритм дій – тут викладено інформацію, яку необхідно знати перед від’їздом в Україну. Наприклад, що про ваші наміри повернутися слід повідомити уповноважені органи приймаючої країни. Також про те, який маршрут, транспорт обрати тощо.
  • Можливості – у цьому розділі можна дізнатися про можливі варіанти підтримки — як з боку неурядових організацій, так і з боку держави. Зокрема, розміщено інформацію про те, як зареєструвати статус ВПО, де отримати юридичну, психологічну, гуманітарну допомогу тощо. Крім того, опубліковані матеріали про урядові програми підтримки щодо житла, підприємництва і працевлаштування.
  • Контакти – тут розміщені контакти уповноважених органів влади, різних організацій, а також державних онлайн-сервісів і послуг.

Докладніше ознайомитись із платформою можна за посиланням. Також це можна зробити через телеграм-бот.

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Опубліковано: 16 грудня 2024
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