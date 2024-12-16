Платформу "Повертайся додому" запустили в Україні, щоб заохотити українців вертатися з-за кордону
Громадська організація "Повертайся додому" розробила платформу, яка допоможе українцям біженцям повернутися додому. Адже вона має достовірну й актуальну інформацію з усіх питань, які стосуються повернення в Україну.
Про це повідомили у Міністерстві національної єдності.
Платформа складається із таких розділів:
- Алгоритм дій – тут викладено інформацію, яку необхідно знати перед від’їздом в Україну. Наприклад, що про ваші наміри повернутися слід повідомити уповноважені органи приймаючої країни. Також про те, який маршрут, транспорт обрати тощо.
- Можливості – у цьому розділі можна дізнатися про можливі варіанти підтримки — як з боку неурядових організацій, так і з боку держави. Зокрема, розміщено інформацію про те, як зареєструвати статус ВПО, де отримати юридичну, психологічну, гуманітарну допомогу тощо. Крім того, опубліковані матеріали про урядові програми підтримки щодо житла, підприємництва і працевлаштування.
- Контакти – тут розміщені контакти уповноважених органів влади, різних організацій, а також державних онлайн-сервісів і послуг.
Докладніше ознайомитись із платформою можна за посиланням. Також це можна зробити через телеграм-бот.
Опубліковано: 16 грудня 2024