"Укрзалізниця" запустила на свята додатковий двоповерховий поїзд з Києва до Львова

На зимові свята з Києва до Львова і назад курсуватиме додатковий двоповерховий електропоїзд Skoda.

Про це повідомили в "Укрзалізниці".

Відомо, що поїзд №777/778 відправлятиметься з Києва 24, 26, 27 грудня, 2 та 8 січня о 06:51 та прибуватиме до Львова о 13:23. А зі Львова поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 14:10 та прибуватиме до Києва о 20:10.

Квитки вже можна купити у застосунку "Укрзалізниці", на офіційному сайті, у чат-ботах та касах вокзалів.